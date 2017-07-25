Арабские источники сообщили о столкновениях в иерусалимском квартале Исауия

В иерусалимском районе Исауия, после окончания вечерней молитвы, начались столкновения между арабской молодежью и полицией. Арабские источники сообщают, что молодежь бросает в полицейских камни и петарды.

Нет информации о пострадавших.

Несмотря на то, что полиция демонтировала рамки металлоискателей на Храмовой горе, тысячи мусульман провели 25 июля вечернюю молитву в районе Львиных ворот, не поднимаясь на Храмовую гору.

Проповедник мечети Аль-Акса, а также члены иерусалимского Исламского совета (Вакф) в течение дня призывали мусульман не подниматься на Храмовую гору до тех пор, пока Израиль не откажется от всех дополнительных мер безопасности, которые были введены после 14 июля, когда на трое жителей Умм эль-Фахма совершили теракт на Храмовой горе.