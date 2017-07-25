В ходе погони со стрельбой в Кфар-Сабе задержаны трое арабов из Калькилии

В Кфар-Сабе в рамках операции по розыску угнанного мотоцикла, сотрудники полиции приказали водителю коммерческого автомобиля остановиться на обочине. Полицейские полагали, что разыскиваемое транспортное средство можно находиться в салоне автомобиля. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил движение.

Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, складывалась ситуация, представляющая угрозу для сотрудников полиции. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после которых автомобиль остановился.

Трое мужчин, находившихся в автомобиле, выскочили из него и попытались убежать. Они были задержаны. Все трое оказались жителями Калькилии. Они доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.