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Премьер-министр Грузии посадил дерево в Иерусалимском лесу

время публикации: 20:31 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
Премьер-министр Грузии посадил дерево в Иерусалимском лесу

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, находящийся в Израиле с трехдневных официальным визитом, во вторник, 25 июля, стал почетным гостем Еврейского Национального Фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль"). Он принял участие в церемонии посадки оливкового дерева в Роще Наций в Иерусалимском лесу, рядом с деревцами политических лидеров всего мира.

Приезд в Израиль и посадка деревьев в Лесу Наций стали уже доброй традицией для грузинских политиков. Каждый президент и премьер-министр совершает этот ритуал в первый год после избрания. Сотрудничество ЕНФ-ККЛ с правительством и еврейской общиной Грузии началось 9 лет назад, когда в Тбилиси, перед входом в главный корпус Тбилисского университета, в честь грузино-израильской дружбы было посажено 60 деревьев.

Премьер-министр Грузии также провел в Израиле ряд официальных встреч, посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", к которому примыкает Роща Наций. Георгий Квирикашвили врач и экономист по образованию, пост премьера он занимает с декабря 2015, до этого был министром экономики, вице-премьером и министром иностранных дел. Он является сторонником интеграции с Евросоюзом и Евроатлантическим блоком, а также придает огромное значение зарубежным инвестициям.

Роща Наций была заложена в 2003 году как совместная инициатива ЕНФ-ККЛ и Министерства иностранных дел Израиля.

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