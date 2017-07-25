Прогноз погоды на 25 июля: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 июля, будет солнечно и жарко. Температура воздуха немного выше, чем вчера, в горных и внутренних районах – выше среднесезонной. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 24-34 градуса, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 31-43. В Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 24-35, на побережье Мертвого моря – 32-41, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 24-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду погода без существенных изменений. В четверг температура немного понизится, однако по-прежнему будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах страны. В пятницу – дальнейшее понижение температуры.