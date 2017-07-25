В Тель-Авиве автобус протаранил здание и въехал в салон по продаже автомобилей

ЧП произошло на улице Амасгер. Автобус пассажирской компании "Афиким" в районе дома №10 выехал на тротуар, продолжил движение, протаранил здание, и, въехав в салон по продаже автомобилей на полкорпуса, остановился.

В здании, в которое въехал автобус, также находится отделение полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в автобусе не было пассажиров. В результате инцидента никто из пешеходов или работников салона не пострадал, но был причинен значительный материальный ущерб.

Водитель получил легкие травмы, необходимая медицинская помощь ему была оказана на месте.

В полиции подчеркивают, что речь идет об аварии, а не о попытке теракта.





