Активисты "Ликуда" раскритиковали решение кабинета о демонтаже металлодетекторов

Во вторник, 25 июля, молодежное крыло "Ликуда" подвергло резкой критике решение военно-политического кабинета демонтировать металлодетекторы у входа на Храмовую гору.

"Этот шаг свидетельствует о слабости на фоне разнузданного подстрекательства и террора в отношении государства Израиль и его граждан", - говорится в заявлении активистов правящей партии. Они добавили: "Мы ожидаем от лидеров "Ликуда" проявить твердость в противодействии террору и в отстаивании суверенитета Израиля в Иерусалиме в целом и на Храмовой горе в частности".

25 июля праворадикальные активисты из "Штаба в защиту Эрец Исраэль" обратились к премьер-министру, министру внутренней безопасности и генеральному инспектору полиции с просьбой демонтировать металлодетекторы на входе на площадь перед Стеной плача. "Закон, вердикты БАГАЦа запрещают дискриминировать людей по национальному признаку при досмотре в общественных местах, - заявили авторы обращения. Они отмечают, что если металлодетекторы не будут демонтированы, последует иск в БАГАЦ.