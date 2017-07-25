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Активисты "Ликуда" раскритиковали решение кабинета о демонтаже металлодетекторов

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
Активисты "Ликуда" раскритиковали решение кабинета о демонтаже металлодетекторов

Во вторник, 25 июля, молодежное крыло "Ликуда" подвергло резкой критике решение военно-политического кабинета демонтировать металлодетекторы у входа на Храмовую гору.

"Этот шаг свидетельствует о слабости на фоне разнузданного подстрекательства и террора в отношении государства Израиль и его граждан", - говорится в заявлении активистов правящей партии. Они добавили: "Мы ожидаем от лидеров "Ликуда" проявить твердость в противодействии террору и в отстаивании суверенитета Израиля в Иерусалиме в целом и на Храмовой горе в частности".

25 июля праворадикальные активисты из "Штаба в защиту Эрец Исраэль" обратились к премьер-министру, министру внутренней безопасности и генеральному инспектору полиции с просьбой демонтировать металлодетекторы на входе на площадь перед Стеной плача. "Закон, вердикты БАГАЦа запрещают дискриминировать людей по национальному признаку при досмотре в общественных местах, - заявили авторы обращения. Они отмечают, что если металлодетекторы не будут демонтированы, последует иск в БАГАЦ.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Военно-политический кабинет принял решение о демонтаже металлодетекторов на Храмовой горе







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