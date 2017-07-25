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Подозрение: житель Бат-Яма бил и силой удерживал туристку

время публикации: 12:09 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати фото
Подозрение: житель Бат-Яма бил и силой удерживал туристку

33-летний житель Бат-Яма был задержан в понедельник, 24 июля, по подозрению в том, что он напал на свою подругу, иностранную туристку, и силой удерживал ее в своей квартире.

Женщина сама явилась в полицейский участок и рассказала, что она познакомилась с подозреваемым через сайт знакомств. Затем потерпевшая приехала в Израиль и находилась в квартире мужчины.

Однако, по словам женщины, через некоторое время мужчина избил ее и совершил в отношении нее сексуальные преступления. Он также не позволял ей выйти из дома.

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