Премьер-министр Нетаниягу встретился с послом в Иордании и с охранником

Во вторник, 25 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с послом Израиля в Иордании Эйнат Шлайн и с охранником посольства Зивом. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Я рад вас видеть, и рад, что всё закончилось так, как закончилось. Вы действовали правильно, спокойно. Мы были обязаны вывезти вас. По-другому вопрос не ставился вообще. Это был только вопрос времени, и я рад, что это заняло непродолжительное время. Вы представляете государство Израиль, и государство Израиль не забывает об этом ни на минуту". Посол Израиля в Иордании Эйнат Шлайн ответила: "Хорошо быть дома, всё замечательно!" Охранник посольства Зив заявил: "У меня камень с души упал. От всего сердца благодарю. Я рад быть здесь. Мы с Эйнат чувствовали, что мы не одни, что делается всё возможное, и я рад, что мы здесь".

Представители посольства Израиля в Иордании вернулись на родину накануне вечером через пограничный пункт "Алленби". Их выезд из Иордании стал возможен после визита в Иорданию главы общей службы безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана.