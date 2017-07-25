Впервые: жертвы сексуальных преступлений получат помощь от государства

В понедельник, 24 июля, Кнессет принял закон о помощи жертвам сексуальных преступлений. Речь идет об инициативе депутатов Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди"), Орли Леви-Абукасис и Мирав Михаэли ("Сионистский лагерь"), пишет сайт NRG.

Этот закон предоставляет право на бесплатную юридическую помощь от государства людям, которые подверглись изнасилованию, содомированию, пострадали от сексуальных преступлений со стороны родственников или попечителей. При этом помощь будет предоставляться без проверки уровня их дохода.

По словам инициаторов закона, его смысл в том, что государство берет ответственность за жертв сексуальных преступлений, чтобы они не чувствовали себя бессильными перед системой. Стоимость реализации этого закона составит порядка 1,2 миллиона шекелей в год. Деньги будут взяты из бюджета министерства юстиции.