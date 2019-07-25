Лидеры "Демократического лагеря" пообещали сменить власть

Лидеры "Демократического лагеря", в который вошли партии МЕРЕЦ и "Исраэль демократит", а также покинувшая "Аводу" Став Шафир, провели свою первую совместную пресс-конференцию.

Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц, открывая пресс-конференцию пообещал, что левый блок через полтора месяца приведет к смене правительства и социальным переменам, положив конец коррупции, социальной несправедливости, оккупации.

Ницан Горовиц также кратко изложил программу нового блока. Он пообещал отменить закон о национальном характере государства, сократить материальный и социальный разрыв между разными слоями населения, укрепить демократические институты, а также институты прессы и свободы слова, приложить усилия к тому, чтобы найти политическое решение палестино-израильского конфликта при сохранении интересов Израиля в области безопасности.

Став Шафир говорила о том, что ей было непросто принять решение о выходе из партии "Авода", которая была для нее "идеологическим домом". Она напомнила, что на праймериз в "Аводе" она получила второе место в предвыборном списке и могла бы спокойно ждать выборов. Но, по ее словам, "когда твой дом горит, необходимо выйти из него и всем вместе начать тушить пожар". Став Шафир добавила: "Я призываю моих арабских друзей, граждан Израиля, смотреть на нас как на союзников. Я призываю моих ультраортодоксальных товарищей - видеть в нас свой дом".

Бывший глава правительства и лидер партии "Исраэль демократит" Эхуд Барак заявил, что появление новой силы на политической арене дает надежду на перемены, на создание правительства без Нетаниягу.

Эхуд Барак также ответил тем, кто считает, что в новом блоке он получил нереальное 10-е место: "Я обещаю, что войду в Кнессет. Мы дадим Нетаниягу бой, подобного которому он не видел в течение 20 лет, и мы победим".

Утром 25 июля стало известно о том, что партии МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" примут участие в выборах в Кнессет 22-го созыва единым списком, который будет называться "А-маханэ а-демократи" ("Демократический лагерь").

Переговоры об объединении на левом фланге интенсивно велись в последние дни при посредничестве бизнесмена Оши Альмалиаха, приближенного к Эхуду Бараку. Последний этап переговоров начался 24 июля в полдень и продолжался непрерывно почти до 7 утра 25 июля. Переговоры проходили на фоне опросов общественного мнения, по результатам которых партия Барака "Исраэль демократит" находится на грани электорального барьера, а по результатам опроса, опубликованного порталом Walla, не преодолевает его.

Первая десятка "Демократического лагеря" выглядит следующим образом:

1. Ницан Горовиц 2. Став Шафир 3. Яир Голан 4. Тамар Зандберг 5. Илан Гильон 6. Исауи Фрейдж 7. Ифат Битон 8. Яэль Коэн-Паран (бывшая депутат от "А-Тнуа") 9. Ноа Ротман 10. Эхуд Барак

В ответ на сообщение об объединении МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" из партии "Авода" передали: "Мы рады, что Эхуд Барак присоединился к списку МЕРЕЦ. Это предотвратит разбазаривание голосов, поданных за партию, которая не проходит электоральный барьер. Сейчас картина ясна: партия "Авода" предлагает социальную и электоральную альтернативу, которая позволит собрать голоса части правого лагеря и сменить власть Нетаниягу".





