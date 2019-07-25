МЕРЕЦ и партия Эхуда Барака объединяются в единый список

Партии МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" примут участие в выборах в Кнессет 22-го созыва единым списком, который будет называться "А-маханэ а-демократи" ("Демократический лагерь").

В ночь на четверг 25 июля глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц и лидер "Исраэль демократит" Эхуд Барак пришли к окончательному соглашению об объединении.

Будущий список возглавит Ницан Горовиц, вторым номером будет депутат Став Шафир, которая объявила о выходе из партии "Авода". Эхуд Барак лишь на 10 месте.

Представители нового списка опубликовали следующее заявление для СМИ: "Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц, депутат Кнессета Став Шафир и глава "Исраэль демократит" Эхуд Барак приняли решение основать "Демократический лагерь" и вместе баллотироваться в Кнессет 22-го созыва. Список возглавит Ницан Горовиц, второе место займет Став Шафир, которая была связующим звеном на переговорах, Эхуд Барак принял решение занять десятое место. Участники союза убеждены, что создание "Демократического лагеря" – это первый шаг на пути возвращения Израиля на нормальные рельсы".

Переговоры об объединении на левом фланге интенсивно велись в последние дни при посредничестве бизнесмена Оши Альмалиаха, приближенного к Эхуду Бараку. Последний этап переговоров начался 24 июля в полдень и продолжался непрерывно почти до 7 утра 25 июля. Переговоры проходили на фоне опросов общественного мнения, по результатам которых партия Барака "Исраэль демократит" находится на грани электорального барьера, а по результатам опроса, опубликованного порталом Walla, не преодолевает его.

Первая десятка "Демократического лагеря" выглядит следующим образом:

1. Ницан Горовиц 2. Став Шафир 3. Яир Голан 4. Тамар Зандберг 5. Илан Гильон 6. Исауи Фрейдж 7. Ифат Битон 8. Яэль Коэн-Паран (бывшая депутат от "А-Тнуа") 9. Ноа Ротман 10. Эхуд Барак

В ответ на сообщение об объединении МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" из партии "Авода" передали: "Мы рады, что Эхуд Барак присоединился к списку МЕРЕЦ. Это предотвратит разбазаривание голосов, поданных за партию, которая не проходит электоральный барьер. Сейчас картина ясна: партия "Авода" предлагает социальную и электоральную альтернативу, которая позволит собрать голоса части правого лагеря и сменить власть Нетаниягу".





