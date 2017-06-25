Кризис в "Адасе": родители объявили голодовку

Часть родителей, дети которых госпитализированы в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", объявили о начале голодовки в знак протеста против бездействия властей, сообщает 10-й канал ИТВ.

Родители пациентов отделения обратились с письмом к президенту Израиля Реувену Ривлину. В письме, в числе прочего, утверждается, что генеральный директор больницы Зеэв Ротштейн, вопреки предыдущим договоренностям, распорядился открыть детское отделение по пересадке костного мозга внутри взрослого отделения.

Несколькими днями ранее было объявлено, что президент Ривлин, вмешавшийся в кризис в "Адасе", добился от минздрава обещания о том, что министерство здравоохранения проведет переговоры с уволившимися врачами, а также не допустит объединения детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.





