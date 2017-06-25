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Араб из Галилеи арестован по подозрению в намерении вступить в ряды "Исламского государства"

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:37 блог версия для печати фото
Араб из Галилеи арестован по подозрению в намерении вступить в ряды "Исламского государства"

В воскресенье, 25 июня, общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию об аресте гражданина Израиля Махмуда Ахмада Азама, планировавшего вступить в ряды террористической организации "Исламское государство".

24-летний Махмуд Азам, проживавший в Кафр Манда (Нижняя Галилея) был задержан 6 июня этого года.

На допросах он заявил, что поддерживает идеологию ИГ и в течение нескольких последних месяцев искал пути для вступления в ряды этой организации, чтобы участвовать в борьбе с оружием в руках.

Информация была разрешена к публикации после предъявления задержанному обвинений в намерении вступить в террористическую организацию и контакты с иностранными агентами. Обвинительное заключение было передано прокуратурой в окружной суд в Хайфе.

Судя по опубликованным сведениям, Азам проверял возможность присоединиться к боевикам ИГ в Сирии или на Синайском полуострове (Египет).

Отметим, что сайт газеты The Jerusalem Post опубликовал имя арестованного, в то время, как сайты Ynet и Walla опубликовали только его возраст и место жительства.

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Воскресенье, 25 июня 2017 г.
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