Во время визита родителей на военную базу Эльор Азария потерял сознание

Во время визита родителей на военную базу "Нахшоним", на которой Эльор Азария находится в ожидании решения суда по его апелляции, военнослужащий потерял сознание. Об этом сообщил сайт Walla News.

По информации сайта "Мако", солдату стало нехорошо во время выполнения задания командира, и, когда на базу приехали его родители, он уже находился в медпункте.

Азария доставлен для дальнейшего обследования в медпункт территориальный бригады.

Родители военнослужащего считают, что их сын не выдержал нервного напряжения, связанного с судебным процессом.

Сайт Ynet, в свою очередь, пишет, что в медпункт обратились еще несколько военнослужащих с "Нахшоним" с похожими симптомами.

21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Суд также постановил понизить солдата в звании с сержанта до рядового. Эльор Азария был признан виновным в непредумышленном убийстве раненого террориста. По просьбе защиты начало отбытия наказания отложено до завершения рассмотрения апелляции.

Апелляция была подана адвокатом Йорамом Шефтелем, являющимся в настоящий момент единственным защитником военнослужащего. Адвокаты Эяль Басерглик, Илан Кац и Кармит Шхивер, представлявшие Азарию в ходе суда, отказались от дальнейшего участия в деле после того, как семья солдата приняла решение подавать апелляцию. Адвокаты считали, что исчерпаны попытки добиться положительного результата в судебных инстанциях и следует просить смягчения наказания или амнистии.

После того, как защита подала апелляцию, прокуратура тоже опротестовала приговор, настаивая на его ужесточении.