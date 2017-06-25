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Группа евреев пыталась совершить паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Группа евреев пыталась совершить паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

В субботу, 24 июня, группа из 23 израильтян пыталась посетить гробницу Йосефа в Шхеме, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно опубликованной информации, попытка была предпринята без координации с командованием ЦАХАЛа, и являлась нарушением приказа командующего центральным округом, запрещающего израильтянам посещать города и населенные пункты, находящиеся под контролем ПНА.

Военнослужащие ЦАХАЛа задержали израильтян, пытавшихся проникнуть в Шхем, и передали их в руки полиции.

Последнее организованное паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме состоялось 22 мая, перед приездом в Израиль президента США Дональда Трампа.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередная попытка поджога была пресечена палестинскими силами безопасности в июне этого года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы задержаны.

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Накануне визита Трампа гробницу Йосефа в Шхеме посетили 4 тысячи евреев и Майк Хакаби
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2017 г.
Накануне визита Трампа гробницу Йосефа в Шхеме посетили 4 тысячи евреев и Майк Хакаби







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