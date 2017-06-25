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В Израиле

ЧП в аэропорту Бен-Гурион: рейс из Ньюарка приземлился с неисправной тормозной системой

время публикации: 17:17 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати

Около 16:20 в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона была объявлена чрезвычайная ситуация после того, как экипаж самолета компании "Эль-Аль", совершавшего рейс из Ньюарка, сообщил о неисправности в тормозной системе.

К взлетно-посадочной полосе были отправлены машины "скорой помощи" и пожарные.

На борту самолета находились 298 пассажиров.

Сайт Nana10 пишет, что пилотам удалось посадить самолет в штатном режиме.

На онлайн-табло аэропорта указано, что самолет совершил посадку в 16:41, почти на полчаса раньше, чем это было предусмотрено расписанием.

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