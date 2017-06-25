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В Израиле

Главы коалиционных фракций одобрили законопроект о гиюре. Либерман отсутствовал

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати

Главы коалиционных партий одобрили законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В партии ШАС надеются, что в течение дня законопроект будет одобрен на межминистерской комиссии по законодательству.

Сайты Ynet и "Мако" обращают внимание на то, что лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, заявлявший, что законопроект противоречит коалиционным соглашениям, и обещавший воспользоваться правом "вето", отсутствовал на заседании глав коалиционных фракций.

Отметим, что ранее источники в партии НДИ сообщили редакции NEWSru.co.il, что партия подаст апелляцию в случае утверждения законопроекта межминистерской комиссией, что перенесет обсуждение данной законодательной инициативы на рассмотрение правительства.

В окружении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери выражают уверенность, что закон будет принят. Источники в партии сообщили редакции NEWSru.co.il, что законопроект продвигается с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министров от коалиционных партий и направлен на сохранение статус-кво. В ШАС также уверены, что Авигдор Либерман не станет торпедировать этот законопроект, так же как он не торпедирует законопроекты, инициированные остальными коалиционными фракциями.

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