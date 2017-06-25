Законопроект о гиюре поставил коалицию на грань кризиса

В воскресенье, 25 июня, ультраортодоксальные фракции намерены вынести на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству законопроект о лишении частных раввинских судов полномочий в сфере гиюра.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники в партии "Наш дом Израиль", решение о выносе данного законопроекта на рассмотрение межминистерской комиссией было принято уже после того, как повестка дня была сформирована. В НДИ заявили, что данный законопроект противоречит коалиционным соглашениям, в которых говорится о том, что любое изменение статуса-кво в отношениях религии и государства требует согласия всех фракций коалиции. В окружении Авигдора Либермана отмечают, что в случае утверждения законопроекта комиссией, НДИ подаст апелляцию, что перенесет рассмотрение данной законодательной инициативы на рассмотрение правительства.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу партии ШАС за комментарием по этому вопросу, однако ответ получен не был. Из окружении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери передали: "Этот законопроект будет утвержден. Он продвигается с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министров от коалиционных партий и направлен на сохранение статуса-кво. Авигдор Либерман не станет торпедировать этот законопроект, так же как он не торпедирует законопроекты, инициированные остальными коалиционными фракциями".

В руководстве коалиции корреспонденту NEWSru.co.il сообщили, что вопрос будет обсуждаться на заседании глав коалиционных фракций, которое состоится 25 июня после заседания правительства.

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что в настоящий момент разрабатывается компромиссный проект закона. Содержание проекта неизвестно. В пресс-службе министра просвещения редакции NEWSru.co.il заявили, что компромисс будет рассматриваться на заседании глав коалиционных фракций.