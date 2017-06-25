25 июня 2017 г.
последняя новость: 09:38
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
Актеры, расставшиеся с профессией
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:34 Законопроект о гиюре поставил коалицию на грань кризиса
08:40 Группа евреев пыталась совершить паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
08:16 Опубликовано имя молодого человека, убитого в драке в лесу Эльяким
07:27 "Исраэль а-Йом": турецкая общественная организация финансирует посещение Храмовой горы активистами "Исламского движения"
05:23 Прогноз погоды на 25 июня: малооблачно, среднесезонная температура
22:57 Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша
21:48 Сотни людей приняли участие в митинге возле дома юридического советника правительства
19:48 Военнослужащий тяжело ранен в результате случайного выстрела
18:17 На шоссе №1 грузовик "ворвался" на заправочную станцию, съехав с трассы
16:10 В Нагарии задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки
В Израиле

Законопроект о гиюре поставил коалицию на грань кризиса

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати

В воскресенье, 25 июня, ультраортодоксальные фракции намерены вынести на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству законопроект о лишении частных раввинских судов полномочий в сфере гиюра.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники в партии "Наш дом Израиль", решение о выносе данного законопроекта на рассмотрение межминистерской комиссией было принято уже после того, как повестка дня была сформирована. В НДИ заявили, что данный законопроект противоречит коалиционным соглашениям, в которых говорится о том, что любое изменение статуса-кво в отношениях религии и государства требует согласия всех фракций коалиции. В окружении Авигдора Либермана отмечают, что в случае утверждения законопроекта комиссией, НДИ подаст апелляцию, что перенесет рассмотрение данной законодательной инициативы на рассмотрение правительства.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу партии ШАС за комментарием по этому вопросу, однако ответ получен не был. Из окружении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери передали: "Этот законопроект будет утвержден. Он продвигается с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министров от коалиционных партий и направлен на сохранение статуса-кво. Авигдор Либерман не станет торпедировать этот законопроект, так же как он не торпедирует законопроекты, инициированные остальными коалиционными фракциями".

В руководстве коалиции корреспонденту NEWSru.co.il сообщили, что вопрос будет обсуждаться на заседании глав коалиционных фракций, которое состоится 25 июня после заседания правительства.

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что в настоящий момент разрабатывается компромиссный проект закона. Содержание проекта неизвестно. В пресс-службе министра просвещения редакции NEWSru.co.il заявили, что компромисс будет рассматриваться на заседании глав коалиционных фракций.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2017 г.
Партия НДИ раскритиковала новый законопроект о гиюре







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017