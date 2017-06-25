"Исраэль а-Йом": турецкая общественная организация финансирует посещение Храмовой горы активистами "Исламского движения"

В воскресенье, 25 июня, Надав Шрагаи публикует в газете "Исраэль а-Йом" сообщение о том, что турецкая общественная организация Mirasimiz ("Наше наследие") спонсирует активизацию посещения Храмовой горы израильскими арабами.

Согласно опубликованной информации, организация, которая частично финансируется правительством Турции, осуществляет проект по доставке на Храмовую гору полумиллиона арабов. В осуществление этого проекта вкладываются 11,5 миллионов шекелей. Организация приобрела 11 автобусов и еженедельно арендует еще семь.

Турецкая организация также обеспечивает посетителей Храмовой горы едой и водой. Стоимость этой части проекта составляет 7,5 миллионов шекелей.

Среди тех, кого доставляют на Храмовую гору автобусы, арендованные турецкой организацией, находятся активисты организаций, связанных с "Исламским движением в Израиле". Они являются главными зачинщиками беспорядков на Храмовой горе и столкновений с силами безопасности. Каждый активист, принимающий участие в регулярных беспорядках, получает ежемесячное пособие в размере 4.500 шекелей.

Организация Mirasimiz в своих документах определяет задачей "защиту Аль-Аксы от израильского вторжения, а также свержение режима оккупации и блокады".

Организация действует уже более десяти лет, и в эти годы принимала участие в реконструкции мечетей в Израиле.