Межминистерсткая комиссия проголосовала за закон о гиюре. НДИ готовит апелляцию

В воскресенье, 25 июня, межминистерская комиссия Кнессета одобрила законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Единственным министром, проголосовавшим против этого решения, была Софа Ландвер (НДИ).

В партии "Наш дом Израиль" заявили редакции NEWSru.co.il, что у НДИ есть законное право подать апелляцию на решение межминистерской комиссии, что и будет сделано уже сегодня.

В окружении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери выражают уверенность, что закон будет принят. Источники в партии сообщили редакции NEWSru.co.il, что законопроект продвигается с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министров от коалиционных партий и направлен на сохранение статус-кво. В ШАС также уверены, что Авигдор Либерман не станет торпедировать этот законопроект, так же как он не торпедирует законопроекты, инициированные остальными коалиционными фракциями.

Отметим, что за сегодняшний день это вторая победа ультраортодоксальных партий. Ранее правительство приняло решение заморозить проект строительства дополнительного участка у Стены плача для молитвы представителей неортодоксальных течений.

Согласно опубликованной информации, это решение было принято под давлением ультраортодоксальных фракций. ШАС и "Яадут а-Тора" добивались полной отмены компромисса, однако премьер-министр вынес на голосование предложение заморозить компромисс. Министры Юваль Штайниц ("Ликуд") и Авигдор Либерман (НДИ) голосовали против.





