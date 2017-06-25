Житель Иерусалима приговорен к 18 годам заключения за покушение на убийство

В воскресенье, 25 июня, окружной суд в Тель-Авиве приговорил жителя Иерусалима Авраама Кешета к 18 годам тюремного заключения. Кешет был признан виновным в покушении на убийство, а также в причинении тяжких телесных повреждений.

Согласно материалам уголовного дела, Кешет пытался перерезать горло своего друга.

На следствии Кешет утверждал, что он страдает раздвоением личности и попытку убийства совершил второй человек, "сидящий в нем", которого зовут "Гади".

Суд отверг эту версию обвиняемого, признал его виновным и приговорил к 18 годам тюремного заключения. По решению суда, осужденный выплатит своей жертве компенсации в размере 150.000 шекелей.