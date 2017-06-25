25 июня 2017 г.
последняя новость: 12:29
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
Актеры, расставшиеся с профессией
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:19 Житель Иерусалима приговорен к 18 годам заключения за покушение на убийство
11:27 ЦАХАЛ изменил порядок захоронения военнослужащих
10:35 Кризис в "Адасе": родители объявили голодовку
09:34 Законопроект о гиюре поставил коалицию на грань кризиса
08:40 Группа евреев пыталась совершить паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
08:16 Опубликовано имя молодого человека, убитого в драке в лесу Эльяким
07:27 "Исраэль а-Йом": турецкая общественная организация финансирует посещение Храмовой горы активистами "Исламского движения"
05:23 Прогноз погоды на 25 июня: малооблачно, среднесезонная температура
22:57 Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша
21:48 Сотни людей приняли участие в митинге возле дома юридического советника правительства
В Израиле

Житель Иерусалима приговорен к 18 годам заключения за покушение на убийство

время публикации: 12:19 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
Житель Иерусалима приговорен к 18 годам заключения за покушение на убийство

В воскресенье, 25 июня, окружной суд в Тель-Авиве приговорил жителя Иерусалима Авраама Кешета к 18 годам тюремного заключения. Кешет был признан виновным в покушении на убийство, а также в причинении тяжких телесных повреждений.

Согласно материалам уголовного дела, Кешет пытался перерезать горло своего друга.

На следствии Кешет утверждал, что он страдает раздвоением личности и попытку убийства совершил второй человек, "сидящий в нем", которого зовут "Гади".

Суд отверг эту версию обвиняемого, признал его виновным и приговорил к 18 годам тюремного заключения. По решению суда, осужденный выплатит своей жертве компенсации в размере 150.000 шекелей.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017