25 июня 2017 г.
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В Израиле

Служба МАДА: "В ближайшие дни будет жарко, не забывайте много пить"

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Служба МАДА: "В ближайшие дни будет жарко, не забывайте много пить"

После получения уточненного прогноза погоды на ближайшие дни служба скорой помощи "Маген Давид Адом" распространила напоминание о правилах поведения в жару, и попросила израильтян ответственно отнестись к своему здоровью.

Парамедики напоминают, что первым и самым главным правилом, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня на большей территории страны установится жаркая погода. Температура воздуха будет чуть выше средних значений для этого времени года. Жара немного спадет в среду, 28 июня.

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Прогноз погоды на 25 июня: малооблачно, среднесезонная температура







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