Прогноз погоды на 25 июня: малооблачно, среднесезонная температура

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 25 июня, температура воздуха немного выше, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Утром и днем – солнечно. Вечером – переменная облачность, местами туман.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 21-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 23-28, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В понедельник-вторник – очень жарко, шарав. В среду жара спадет, но температура будет все еще выше среднесезонной.