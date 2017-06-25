В выходные 800 водителей были остановлены полицией за превышение скорости

В минувшие выходные возле Кирьят-Бялика был задержан недавно получивший права 19-летний водитель. Он ехал со скоростью 205 км/ч. Его права были аннулированы на месте. В понедельник, 26 июня, он предстанет перед транспортным судом в Хайфе.

В северном округе также был задержан 23-летний водитель из Нацерета, ехавший со скоростью 180 км/ч. Водитель заявил остановившим его полицейским, что он - мусульманин и торопится на вечернюю трапезу перед тем, как начнется пост.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что полицейским пришлось объяснять водителю, насколько может быть опасно превышение скорости. Его права конфискованы на 30 дней.

По данным дорожной полиции, в выходные на междугородних трассах были выписаны штрафы за превышение скорости 800 водителям.