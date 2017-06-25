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В Израиле

В связи с боевыми действиями рядом с границей Израиля ЦАХАЛ перекрыл 98-е шоссе

время публикации: 19:02 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати

ЦАХАЛ перекрыл для движения транспорта шоссе №98 на Голанских высотах в связи с боевыми действиями, ведущимися на сирийской территории в непосредственной близости от границы. Об этом сообщил 2-й канал ИТВ.

Ранее несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, упали на израильской территории Голанских высот. В ответ на падение снарядов ЦАХАЛ, согласно сообщениям в сирийских СМИ, дважды наносил удары по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что местные жители были проинструктированы о том, что следует избегать посещения территории, прилегающий к израильско-сирийской границе.

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