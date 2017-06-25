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В Израиле

Под давлением ультраортодоксов правительство заморозило компромисс по вопросу о Стене плача

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В воскресенье, 25 июня, правительство приняло решение заморозить проект строительство дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений.

Согласно опубликованной информации, это решение было принято под давлением ультраортодоксальных фракций. ШАС и "Яадут а-Тора" добивались полной отмены компромисса, однако премьер-министр вынес на голосование предложение заморозить компромисс. Министры Юваль Штайниц ("Ликуд") и Авигдор Либерман (НДИ) голосовали против.

В настоящий момент неизвестно, какое решение будет принято по законопроекту о гиюре, который инициировали ультраортодоксальные фракции.

Ранее глава фракции "Наш дом Израиль" Роберт Илатов заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Мы являемся свидетелем серии инициатив ультраортодоксальных фракций, которые наносят ущерб стабильности коалиции".

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