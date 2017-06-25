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В Израиле

В иерусалимском трамвае задержан араб с ножом "для чистки бананов"

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:21 блог версия для печати фото
В иерусалимском трамвае задержан араб с ножом "для чистки бананов"

В арабском квартале Шуафат в Иерусалиме охранники обратили внимание на мужчину, поведение которого им показалось подозрительным. Они попросили его предъявить документы, а затем провели обыск в его вещах.

После того, как охранники обнаружили складной нож, они вызвали на место происшествия полицейских.

Задержанный, в свою очередь, утверждал, что нож ему необходим для очистки бананов. Но, как отмечает сайт 0404.co.il, у мужчины с собой не было фруктов.

Задержанный является жителем арабского квартала столицы. Он доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.

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