В иерусалимском трамвае задержан араб с ножом "для чистки бананов"

В арабском квартале Шуафат в Иерусалиме охранники обратили внимание на мужчину, поведение которого им показалось подозрительным. Они попросили его предъявить документы, а затем провели обыск в его вещах.

После того, как охранники обнаружили складной нож, они вызвали на место происшествия полицейских.

Задержанный, в свою очередь, утверждал, что нож ему необходим для очистки бананов. Но, как отмечает сайт 0404.co.il, у мужчины с собой не было фруктов.

Задержанный является жителем арабского квартала столицы. Он доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.