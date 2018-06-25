Роберт Тивьяев рассказал о возвращении в Кнессет после выхода из "Аводы"

1 августа председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог покинет Кнессет и займет пост главы Еврейского агентства ("Сохнут"). Вместо него депутатом парламента станет Роберт Тивьяев, в прошлом представлявший в Кнессете партию "Кадима". В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Роберт Тивьяев рассказал о том, с каким настроением он возвращается в Кнессет, и о том, как видит себя на посту депутата от партии, членом которой не является.

"Я вступил в партию "Авода" за полчаса до подачи списков на праймериз перед прошлыми выборами. Все без исключения считали, что это безумие, так как в партии я никого не знал. Мало того, против меня работали очень влиятельные активисты, в том числе русскоязычные, которые опирались на мощные штабы таких депутатов как Эйтан Кабель, Шели Яхимович и других. Но я общался с рядовыми членами партии, говорил с ними о том, где мы находимся, куда хотим прийти и как этого добиться. Причем я говорил с ними о МАПАЕ – о том движении, которое создало страну, которое ее строило и защищало. Я получил немалую поддержку и обошел тех, кто вместе со мной баллотировался на "репатриантское" место", – рассказал Роберт Тивьяев.

В предвыборном списке "Сионистского лагеря" Роберт Тивьяев занял 28 место. Блок набрал 24 мандата.

"После выборов мне дали понять, что во мне не нуждаются. "Спасибо, ты многое сделал, теперь отдохни, не вмешивайся" – такова была суть того, что мне дали понять. Я был шокирован, так как считал, что есть много вопросов, над которыми надо работать – и проблема "стеклянного потолка", и проблема привлечения репатриантов к общественной жизни. Но выяснилось, что все это не нужно", – говорит Тивьяев.

Попытка избраться в Кнессет от партии "Авода" не была дебютом Тивьяева. В 2009 году он был избран депутатом от партии "Кадима" во главе с Ципи Ливни, а затем вместе с ней перешел в "А-Тнуа". По словам нашего собеседника, разногласия с Ципи Ливни возникли еще в "Кадиме". "Хорошо помню голосование по вопросу о референдуме в отношении Голанских высот. Я считал, что их судьбу должен решать весь народ, а не какая-то партия или коалиция. Это противоречило позиции "Кадимы". Разногласия продолжились и позднее, в "А-Тнуа". Поэтому я решил попробовать свои силы в партии "Авода"", – пояснил Тивьяев.

По словам нашего собеседника, после выборов он увидел, насколько партия "Авода" не заинтересована в привлечении русскоязычных избирателей. "Я считал, что многое можно сделать, но это никому не было нужно. Помню "гениальное" высказывание одного из лидеров партии: "Русские приходят, едят бурекасы и уходят. Их не видно". Я считал, что нужно изменить саму форму общения с избирателями. Надо отказаться от сильного левого крена. МАПАЙ не был левым движением. А сейчас образовался огромный разрыв между избирателями "Аводы", членами "Аводы" и лидерами "Аводы". В таких условиях о слове "власть" партия "Авода" может забыть. Она может забыть о власти без "русских голосов". А к "русским" отношение презрительное. Партия "Авода" так и не перестала быть партией элит, партией, которая очень любит алию, готова ей помогать, но обязательно должна указывать. С "русскими" так нельзя. Им не надо указывать. В этом, как мне кажется, корень непонимания, а значит корень конфликта. Я очень быстро увидел, что Ицхак Герцог, принадлежащий к элитам израильского общества, этого не понимает. Ему трудно было спуститься с высот на землю. И я ждал праймериз", – рассказал Тивьяев в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il.

В июле 2017 года главой партии "Авода" стал Ави Габай. По словам Роберта Тивьяева, именно после встречи с Габаем у него созрело решение покинуть "Партию труда". "Я пришел на встречу с лидером партии, чтобы попытаться обозначить проблемы, подумать о том, как их решать. Все, что его интересовало – это как я работаю и добиваюсь результатов на праймериз. Ничто другое его не интересовало. Мне стало ясно, что ничего сделать нельзя. Они не видят проблем, а значит не готовы их решать. И неважно, кто придет к власти в этой партии – суть остается неизменной", – считает Роберт Тивьяев.

Тивьяев вышел из партии "Авода" более полугода назад. Тем не менее, после того, как Ицхак Герцог займет пост председателя "Сохнута", он станет депутатом от партии, которую покинул. По его мнению, в этой ситуации нет противоречия.

"Мне отдали свои голоса члены партии "Авода", в том числе очень много русскоязычных активистов. Та повестка дня, о которой я говорил и говорю, те законопроекты, которые я намеревался и намереваюсь продвигать, не зависят от того, в какую сторону движется руководство партией. Оно сейчас само не очень знает, куда движется. Думаю, что и Ави Габай затруднится объяснить свои последние заявления. Но мне это совершенно не мешает. Я получаю огромную поддержку от тех активистов партии, которые голосовали за меня", – отметил наш собеседник.

Тивьяев добавил, что о предстоящем уходе Ицхака Герцога в "Сохнут" говорилось в последние полтора месяца. "Я мог бы вернуться в партию "Авода", начать платить членские взносы, и тогда всех этих вопросов не было бы. Но я хочу быть честен, прежде всего с самим собой. Партия может меняться так или иначе, главное оставаться верным самому себе. Вообще, по моему мнению, партия – это платформа для продвижения идей и достижения целей. Платформа может быть такой или иной", – сказал Тивьяев.

Будущий депутат отметил, что он поддерживает нормальные отношения с депутатами от фракции. "Если у нас будет общность интересов, то мы будем сотрудничать, если такой общности не будет, то я продолжу идти своей дорогой и добиваться того, что считаю необходимым", – отметил он.

Роберт Тивьяев заявил, что не опасается шагов руководства партии "Авода", которое может попытаться заблокировать его возвращение в Кнессет. "У них нет такой юридической возможности. Если хотят – пусть попробуют. Но даже если у них получится, я своих позиций не изменю. Я не буду вступать в партию "Авода" для того, чтобы попасть в Кнессет. Мне было очень странно наблюдать то презрительное отношение, с которым я столкнулся", – сказал он.

Меньше месяца назад умерла мать Роберта Тивьяева. "Ципи Ливни приехала, чтобы выразить соболезнования, Амир Перец приехал, Йоэль Хасон приехал, Салах Саад приехал. Ицхак Герцог позвонил. Больше никто. Это тоже показательно", – говорит Тивьяев.

Говоря о ситуации в партии"Авода" в целом, Роберт Тивьяев заявил, что существует реальная вероятность раскола. "Партия "А-Тнуа" почти наверняка пойдет самостоятельно. Ципи Ливни по ее опросам набирает сама по себе 7-8 мандатов. Амир Перец также может решить, что ему гораздо выгоднее стать вторым номером в "А-Тнуа" и возродить союз с Ливни. Туда же может присоединиться Эйтан Кабель. В "Аводе" сейчас может произойти все, что угодно. Это не очень понятная партия, лидер которой ведет ее в не очень понятном направлении. Думаю, что если бы Биби Нетаниягу задался целью разрушить партию "Авода", то не нашел бы лучшего кандидата для решения этой задачи, чем Ави Габай", – резюмировал Роберт Тивьяев.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





