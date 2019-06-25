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В Израиле

Эдельштейн проверяет возможность отмены выборов, Нетаниягу не возражает

время публикации: 21:13 | последнее обновление: 22:08 блог версия для печати фото
Эдельштейн проверяет возможность отмены выборов, Нетаниягу не возражает
Эдельштейн проверяет возможность отмены выборов, Нетаниягу не возражает
Эдельштейн проверяет возможность отмены выборов, Нетаниягу не возражает

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн проверяет возможность отмены выборов в Кнессет 22-го созыва. Как сообщил канал "Кешет", к Эдельштейну обратились представители нескольких фракций с просьбой проверить возможность выборов.

После консультаций, в том числе с юридическими инстанциями, Эдельштейн сформировал проект, который реализуем с юридической точки зрения. На первом этапе секретариат Кнессета примет решение об отмене парламентских каникул, которые были объявлены сразу после роспуска Кнессета 21-го созыва. После того, как депутаты вернутся к работе, они примут закон, позволяющий отменить выборы после того, как они уже были объявлены. Для принятия этого закона потребуется большинство в 80 депутатов. Если этот закон будет принят, появится возможность отменить выборы. По словам источников в окружении спикера Кнессета, условием продвижения этого плана будет согласие "Ликуда" и "Кахоль Лаван" на создание правительства национального единства.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили: "Глава правительства очень серьезно относится к спикеру Кнессета и изучит его предложение в ближайшие дни". В политических кругах отмечают тот факт, что Нетаниягу не отклонил на корню это предложение.

Из партии "Кахоль Лаван" передали: "Речь идет о еще одной дезинформации, цель которой сделать так, чтобы все забыли, что Нетаниягу провалил попытку сформировать правительство, и исходя из своих личных интересов потащил всю страну на выборы. Нетаниягу понимает, что он находится перед лицом возможного поражения и ищет волшебную палочку, которая спасет его. Мы пойдем на выборы, и Бени Ганц будет следующим премьер-министром Израиля".

А сам Бени Ганц заявил следующее: "Публикации сегодня вечером доказывают одно – Нетаниягу боится приговора избирателей. Нетаниягу лжет – нет никаких переговоров с "Кахоль Лаван".

Министр просвещения и глава "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Перец заявил: "Отмена выборов – это отмена сокращения бюджета минпроса. Я приветствую и поддерживаю инициативу, которая сэкономит Израилю миллиарды шекелей и поспособствует политической стабильности в стране". Отметим, что "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – это единственная фракция, объявившая, что готова поддержать предложение об отмене досрочных выборов. В политических кругах связывают эту готовность с желанием Рафи Переца помешать Нафтали Беннету и Айелет Шакед вернуться в Кнессет.

Из партии "Наш дом Израиль" передали: "Этим вечером Нетаниягу движут не интересы государства Израиль, а страх потерять власть. Именно Нетаниягу, который дважды за последние полгода распускал Кнессет, начал осозновать, что граждане Израиля не принимают подхода, согласно которому "Бог поставил нас во власть". НДИ поддержит создание только широкого правительства, которое будет сформировано партиями "Ликуд", "Кахоль Лаван" и "Наш дом Израиль".

Реакции остальных политических партий мы опубликуем в ближайшее время.

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