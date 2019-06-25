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Израиль прерывает поставки топлива в сектор Газы из-за "огненного террора"

время публикации: 06:44 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Израиль прерывает поставки топлива в сектор Газы из-за "огненного террора"
Поджигатели около границы сектора Газы и Израиля
Тушение пожара на израильской территории около границы сектора Газы

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях рано утром во вторник, 25 июня, объявил, что с четверга, 27 июня, "до дальнейшего уведомления" будет прервана поставка топлива для электростанции в Газе через контрольно-пропускной пункт "Керем Шалом".

Названа причина этого решения: продолжающийся "огненный террор" из сектора Газы.

Вечером 23 июня в ответ на продолжающиеся запуски "огненных шаров" власти Израиля вновь сократил зону рыбной ловли у берегов сектора Газы до 6 морских миль (ранее она составляла 15 морских миль). Однако этой меры оказалось недостаточно, 24 июня число поджогов возросло.

В прошлый четверг, 20 июня, в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проследовал грузовик с гелием. Гелий был доставлен по требованию Всемирной организации здравоохранения, поскольку он необходим для аппаратов MRI. Впервые после начала "огненного террора" Израиль разрешил ввоз в Газу жидкого гелия. Гелий используется не только в медицинской аппаратуре, но и для запуска воздушных шаров с привязанными к ним емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью и взрывными устройствами. Высока вероятность того, что доставленный на прошлой неделе в Газу гелий попал не только в больницы, но и в руки поджигателей, так как интенсивность их действий за последние дни заметно возросла.

Из офиса координатора действий правительства на палестинских территориях поясняли: "Правительство Израиля разрешило доставку жидкого гелия в сектор Газы для аппаратов MRI в больницах. Это было сделано под полным контролем Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о разрешении, выданном по гуманитарным соображениям, для обеспечения работоспособности аппаратуры в больницах сектора Газы". В офисе координатора действий правительства заявляли также, что "все попытки найти связь между поставкой гелия в больницы Газы и огненным террором лишены оснований".



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