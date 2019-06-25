Отменено обвинительное заключение по делу об изнасиловании семилетней девочки

Утром во вторник, 25 июня, состоялись слушания по делу 44-летнего Махмуда Назами Катусэ, задержанного по подозрению в изнасиловании 7-летней девочки в Биньямине. Суд принял решение об отмене обвинительного заключения и освобождении задержанного в зале суда. Дело будет пересмотрено.

Решение было принято после заседания, созванного генеральным военным прокурором генерал-майором Шароном Афеком с представителями государственной прокуратуры и полиции.

После решения суда Шарон Афек заявил: "Имеют место свидетельства того, что девочка стала жертвой сексуального преступления. Имеется также некая доказательная база, указывающая на причастность Катусэ к данному преступлению. Вместе с тем, общее мнение представителей прокуратуры, ознакомившихся с делом, состоит в том, что в настоящий момент в материалах следствия нет улик, достаточных для предъявления обвинения".

Полный текст решения военного прокурора по делу об изнасиловании семилетней девочки

В решении суда подчеркнуто, что расследование будет продолжено и что Катусэ продолжает проходить по этому в качестве одного из основных подозреваемых.

24 июня в пятый раз в присутствии родителей была допрошена сама пострадавшая. Кроме того, в доме потерпевшей для ДНК-анализов была собрана ее одежда.

21 июня следователи вновь допросили некоторых свидетелей по этому делу. Среди вызванных на повторные допросы были сотрудники правоохранительных органов, работники школы, в которой учится девочка, и родственники пострадавшей.

На прошлой неделе из публикации Ynet стало известно, что родители девочки подали жалобу в полицию 15 апреля, указав в ней имя подозреваемого. Обычно в таких делах подозреваемый задерживается немедленно, тем более, если он работает в учебном заведении. Однако полицейские задержали Махмуда Назами Катусэ только через две недели, когда мать девочки явилась в полицию повторно, потребовав объяснить, почему он по-прежнему работает в школе.

13-й телеканал сообщал, что у полиции имеется некая информация о возможной причастности обвиняемого к другому преступлению, но информация скудна и нуждается в проверке.

16 июня в военный суд в Офере было подано обвинительное заключение против Махмуда Катусэ, уборщика в одной из школ на территории регионального совета Биньямин. Он обвинялся в изнасиловании семилетней учащейся этой же школы. За последующие три дня после обнародования факта подачи обвинительного заключения СМИ выяснили, что в материалах дела остается много "темных пятен". Например, у следствия нет данных судебно-медицинской экспертизы, которые бы однозначно указывали на вину обвиняемого: нет ни его ДНК, ни отпечатков пальцев. На месте предполагаемого преступления не было найдено ДНК пострадавшей. Следственные органы объясняли это тем, что заявление в полицию было подано спустя неделю (по другим источникам, через месяц) после изнасилования, когда уже было невозможно найти биологический материал. Следствие несколько раз вносило правки в обвинительное заключение, так как оставалось неясным, где именно произошло изнасилование – в поселке, где проживает девочка, или в деревне, в которой проживает обвиняемый. Также неизвестно, когда именно произошло изнасилование, в материалах обвинения обозначен период – с февраля по апрель.

В связи с большим общественным резонансом начальник отдела расследований и разведки генерал-майор полиции Гади Сисо взял под свой контроль дело, а расследование было передано центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии.

18 июня пресс-служба полиции сообщила, что дело отправлено на доследование.

Отметим, что публикации в СМИ информации об изнасиловании семилетней девочки палестинским арабом вызвали резкую реакцию в израильском обществе. Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман после подачи обвинительного заключения заявлял: "Это не педофилия, это чистый террор в одной из худших форм, о которых я когда-либо слышал за последние годы... Это как раз один из случаев, в котором я не колеблясь потребую, чтобы суд приговорил подлого террориста к смерти". В свою очередь, глава правительства Биньямин Нетаниягу призывал суд по всей строгости закона наказать всех, кто имеет отношение "к изнасилованию маленькой девочки, которое потрясло всех израильтян". Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") говорил о том, что подобное преступление должно рассматриваться как теракт: "Нет сомнений, что на обвиняемого и его сообщников оказали влияние подстрекательства и ненависть к евреям, которые распространяет палестинская администрация". Активисты правого израильской правой организации "Лехава" проводили акцию протеста около въезда в арабскую деревню Дейр-Каддис, под лозунгами: "Смерть насильникам-террористам", "Прекратить террор!".

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА

Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила текст решения военного прокурора по делу об изнасиловании семилетней девочки, подозреваемым по которому являлся 44-летний Махмуд Назами Катусэ, житель Палестинской автономии. 25 июня Катусэ был освобожден из-под стражи, дело направлено на доследование.

Решение главного военного прокурора об отмене обвинительного заключения и освобождения из-под стражи подозреваемого Махмуда Назами Катусэ, а также о продолжении расследования.

Вступление

Глава военной прокуратуры Шарон Афек принял решение по поводу обвинительного заключения в отношении Махмуда Катусэ. Заключение было предъявлено военному суду в Иудее. Катусэ были предъявлены обвинения в изнасиловании в особо отягощающих обстоятельствах, в нападении и похищении семилетней девочки.

А) После повторного рассмотрения материалов следствия глава прокуратуры пришел к выводу, что доказательная база, которая являлась основанием для предъявления обвинительного заключения, не гарантирует вынесения судом обвинительного приговора. По этой причине продолжение уголовного процесса невозможно, следует отменить обвинительное заключение и освободить Катусэ из-под стражи;

Б) Полиция продолжит расследование, как в отношении Катусэ, так и в других направлениях. Как только появится доказательная база для нового обвинительного заключения, в отношении Катусэ и других лиц, оно будет предъявлено.

В) В данном заявлении не будет раскрыта полная картина следствия и не будут представлены все факты, на основании которых глава прокуратуры принял данное решение, поскольку расследование продолжается и более подробное описание дела может помешать следствию.

Подача заявления, расследование и решение о предъявлении обвинений

15 апреля 2019 года родители семилетней девочки подали заявление в полицию округа Иудеи и Самарии. В своем заявлении родители девочки утверждали, что их дочь стала жертвой сексуального нападения.

Полиция приступила к проверке заявления и начала проводить различные следственные действия. В том числе с девочкой беседовал следователь по делам несовершеннолетних. В процессе следствия, 1 мая 2019 года, девочка указала на Катусэ как на человека, который на нее напал.

В результате показаний девочки было принято решение допросить Катусэ в качестве подозреваемого и попросить военный суд выдать ордер на арест Катусэ. Суд рассмотрел просьбу полиции и предъявленные следственными органами улики, и распорядился арестовать подозреваемого. После этого суд продлевал срок содержания под стражей Катусэ восемь раз. Апелляционный военный суд отклонил все апелляции против задержания Катусэ.

7 мая 2019 года следователи полиции предъявили заявление родителей девочки и материалы следствия военной прокуратуре. С этого момента военная прокуратура принимала участие в процессе следствия.

В рамках расследования были обнаружены улики (помимо показаний девочки), усилившие подозрения в отношении Катусэ. В том числе речь идет о соответствии деталей из показаний девочки с уликами, найденными на месте преступления.

Военная прокуратура проверила собранные следствием улики. В итоге было решено, что, несмотря на сложность доказательной картины, существует достаточно улик, чтобы предъявить Катусэ уголовные обвинения. 16 июня 2019 года было предъявлено обвинительное заключение военному суду в Иудее.

Вместе с обвинительным заключением было подано прошение об аресте Катусэ до окончания следствия. Срок ареста Катусэ с согласия адвоката был продлен до 19 июня 2019.

Военная прокуратура перед предъявлением обвинительного заключения держала в курсе происходящего семью девочки, в том числе объясняя семье сложности с доказательной базой.

Дополнительная проверка улик и решение главы военной прокуратуры

Прокурор обязан удостовериться, что предъявленные ему улики представляют собой достаточную доказательную базу для вынесения судом обвинительного приговора. Эта обязанность не заканчивается с предъявлением подозреваемому обвинений, а продолжается иногда даже после того, как суду были предъявлены все улики.

Доказательная база, находящаяся в основе обвинительного заключения, может измениться в связи с новыми значительными показаниями, в свете новой информации и даже после нового рассмотрения улик. Прокурор обязан следить за тем, чтобы дело на протяжении всего судебного процесса продолжало основываться на достаточной доказательной базе. Прокурор обязан делать все, чтобы правда вышла на свет.

Когда прокурор приходит к выводу, что перед ним недостаточная доказательная база, он обязан прекратить судебный процесс.

Глава военной прокуратуры при принятии данного решения руководствовался вышеуказанными мотивами.

В данном конкретном случае уже после предъявления обвинительного заключения полиция получила новую "значительную" информацию.

На этом основании и в связи с различными доводами, оправдывающими новую проверку улик, на которых было основано обвинительное заключение, глава военной прокуратуры провел совещание с главой следственного отдела полиции Израиля генералом-майором Гади Сисо и другими коллегами в полиции и прокуратуре. Глава военной прокуратуры также проконсультировался с государственным прокурором и высокопоставленными сотрудниками госпрокуратуры. В итоге все участники совещаний сошлись на необходимости проведения повторного следствия, после которого будет проведена новая проверка доказательной базы в основе данного дела.

В соответствии с этим решением 19 июня военная прокуратура попросила военный суд Иудеи еще на неделю продлить арест Катусэ, чтобы проверить новую информацию и завершить дополнительное расследование. Суд продлил арест Катусэ до 25 июня.

В течение последних нескольких дней полиция Израиля провела ряд значительных следственных действий. Некоторые полученные в результате нового расследования данные усилили неоднозначность доказательной базы дела.

24 июня семья девочки передала полиции новые улики. Улики были отправлены на экспертизу и на основании новых улик были проведены новые следственные действия, в том числе сбор показаний. На данном этапе результаты этих следственных действий не укрепляют доказательную базу против Катусэ.

В свете всего этого глава военной прокуратуры провел новую проверку результатов следствия, а также проконсультировался с начальником следственного отдела полиции, главным военным обвинителем и главой следственного отдела военной прокуратуры.

Согласно всеобщему мнению, несмотря на существующую доказательную базу, продолжение уголовного процесса в отношении Катусэ является невозможным, поэтому следует отменить обвинительное заключение и вернуть дело на доследование.

Все участники совещания пришли к выводу, что девочка действительно была изнасилована и что существуют некоторые улики, указывающие на участие Катусэ в преступлении в отношении девочки. Однако, по общему мнению, в деле недостаточно улик для предъявления Катусэ обвинительного заключения. Поэтому требуется новое расследование, в ходе которого будет снова проверено участие Катусэ, а также проверены другие версии. К этому же мнению пришел и государственный прокурор.

Итак, глава военной прокуратуры пришел к выводу, что улик для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор в отношении Катусэ, недостаточно, и следует продолжить расследование.

В связи с этим военная прокуратура сообщила военному суду об отмене обвинительного заключения и потребовала освобождения Катусэ из-под стражи.

Глава военной прокуратуры отметил, что в связи с наличием улик, указывающих на возможное участие Катусэ в сексуальном насилии над ребенком, отмена обвинительного заключения и освобождение подозреваемого из-под стражи не является тривиальным решением. Однако, по мнению прокуратуры, в данных обстоятельствах это единственное правильное решение с профессиональной точки зрения.

Данное решение также позволит полиции довести расследование до конца без ограничений, связанных с уже поданным в суд обвинительным заключением.

Начальник следственного отдела полиции Израиля заявил, что расследование данного дела получит наивысший приоритет.

Сегодня глава военной прокуратуры встретился с представителями семьи девочки и проинформировал их о своем решении.

Глава военной прокуратуры и начальник следственного отдела полиции договорились о том, что после окончания расследования и при первой же возможности будет проведена проверка работы следствия.





