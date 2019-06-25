В Иерусалиме состоялась встреча глав Советов безопасности Израиля, США и России

Во вторник, 25 июня, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главами Советов безопасности Израиля, США и Российской Федерации.

Меир Бен Шабат, Джон Болтон и Николай Патрушев обсудили ситуацию в Сирии и влияние Ирана на происходящее в этой стране.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Израиль сотни раз предпринимал действия, направленные на предотвращение дальнейшего расширения военного присутствия Ирана в Сирии. Мы срывали попытки передачи оружия "Хизбалле" и не допустили создания второго фронта на Голанских высотах. Мы жестко ответим на любую агрессию в отношении нас".

В свою очередь, Джон Болтон назвал Иран главным источником террора и насилия в регионе. "Провокации Ирана в отношении американских объектов являются примером того, насколько опасна перспектива получения Ираном атомного оружия. Президент Трамп принял решение о дополнительных санкциях в отношении Ирана, однако оставил открытой дверь для возможных переговоров".

Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что "Москва и Тегеран сотрудничают в сфере борьбы с террором". Патрушев добавил: "Мы понимаем обеспокоенность Израиля, и ее причины. Мы очень надеемся, что проблемы безопасности найдут свое решение".

Израильский премьер заявил, подводя итоги трехсторонней встречи: "Я высоко ценю прочные отношения, которые сложились у Израиля с обеими странами и их лидерами (США и Россией)... Я верю, что существует более широкий базис для нашего сотрудничества, чем многие полагают". По оценке Нетаниягу, встреча в Иерусалиме дала "реальную возможность повысить стабильность в ближневосточном регионе, особенно в Сирии".





