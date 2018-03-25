Пожар в квартире многодетной семьи в Беэр-Шеве. Подробности

В районе Нахаль в Беэр-Шеве произошел пожар в восьмиэтажном доме. Очаг возгорания находился в квартире, принадлежащей многодетной семье.

Мать и восемь детей находились дома, когда начался пожар. 10-й канал израильского телевидения сообщил, что матери удалось вывести из квартиры четверых детей.

10-летняя девочка выбежала на балкон, когда в квартире находиться стало уже невозможно, а выход на лестницу был отрезан огнем. Соседи, проживающие двумя этажами ниже, растянули на своем балконе одеяло и убеждали девочку прыгнуть вниз. Этот момент был запечатлен на видео из дома, расположенного напротив. На видео можно увидеть, что девочке удалось победить страх и прыгнуть вниз.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что девочка и мать в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу "Сорока". Обе страдают от отравления угарным газом и ушибов.

Позднее пожарные вынесли из горящей квартиры двухлетнюю девочку. Она не дышала и у нее не прощупывался пульс. Парамедики начали реанимационные мероприятия еще по дороге в больницу. Но спасти жизнь ребенка не удалось. Девочка умерла.

Пожарные также обнаружили под кроватью в одной из комнат прятавшегося там четырехлетнего мальчика. Он также доставлен в больницу в критическом состоянии.

В 20:15 пожарная служба сообщила, что пожарные и спасатели продолжают поисковую операцию. Предположительно, в квартире может находиться еще один ребенок.

Пожарная служба Беэр-Шевы сформировала следственную комиссию, которая расследует причины возгорания.

10-й канал ИТВ сообщил, что, по словам матери, незадолго до пожара дети играли со спичками и свечами. Вместе с тем, соседи утверждали, что слышали взрыв, который произошел в квартире многодетной семьи.

В ходе расследования выяснилось, что в момент возгорания в квартире находился еще один человек: рабочий, которого пригласили для ремонта мебели.