Очередной обстрел центра Израиля из Газы, ракета упала в районе а-Шарон

Рано утром в понедельник, 25 марта, в районе А-Шарон сработала сирена "цева адом". Сигнал "цева адом" был слышен в 05:18-05:20 в Кфар-Сабе и окрестностях. Зафиксировано падение ракеты, выпущенной из сектора Газы.

Жители района а-Шарон сообщают, что слышали мощный взрыв.

Пресс-служба ЦАХАЛа в 05:49 подтвердила факт обстрела.

Ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет. Дом практически полностью разрушен. После взрыва возник пожар. На месте происшествия находятся пожарные, военные, полицейские и бригады скорой помощи.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" публикует сведения о пострадавших в результате прямого попадания ракеты в дом в поселке Мишмерет. Женщина 59 лет получила осколочные ранения средней тяжести. Она доставлена в больницу "Меир" в Кфар Сабе. Также в больницу доставлены: женщина примерно 30 лет с осколочными ранениями ноги от средней тяжести до легких. Вместе с ней госпитализированы еще пять человек: мужчина примерно 30 лет, 12-летняя девочка, трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка, получившие легкие ранения. Кроме того, медики оказывают помощь гражданам, оказавшимся в состоянии нервного шока после обстрела.

Пока ни одна группировка не брала на себя ответственность за обстрел. Не исключено, что речь идет об акции мести боевиков ХАМАСа за подавление бунта в тюрьме "Кциот".

Информация уточняется.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в США, проводит совещание с начальником генштаба ЦАХАЛа, главой Общей службы безопасности (ШАБАК) и руководством Совета по национальной безопасности. Вечером по израильскому времени должна состояться встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. В настоящий момент не сообщалось о намерении главы правительства сократить срок пребывания в США. В период отсутствия Нетаниягу его обязанности исполняет министр туризма Ярив Левин.

Напомним, что вечером 14 марта две ракеты были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива. Тогда ЦАХАЛ сообщал, что одна ракета упала на открытой местности, о месте падения второй не сообщалось. Никто не пострадал, ущерб причинен не был. Система ПРО "Железный купол" не перехватила ракеты. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей в Газе. Из Газы было выпущено еще несколько ракет.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 6 обстрелов. 8 ракет. Две ракеты сбиты системой ПРО. Пострадавших нет (по состоянию на 25 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





