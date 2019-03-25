После обстрела центра Израиля ЦАХАЛ готовится к операции в Газе

После ракетного обстрела из Газы поселка Мишмерет (район А-Шарон), в результате которого были ранены семь человек, включая трех детей, Израиль воздержался от немедленных ответных ударов.

После падения ракеты в поселке Мишмерет. Фоторепортаж

В отличие от ситуации 14-15 марта, когда вскоре после ракетного обстрела Тель-Авива израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе, 25 марта ЦАХАЛ взял долгую паузу, ожидая решения военно-политического руководства страны.

Отметим, что ракета террористов попала в жилой дом в Мишмерет в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находился в Вашингтоне. Из-за обострения ситуации глава правительства сократил визит, объявив, что вылетает в Израиль сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля (десять дней назад было официально признано, что боевики ХАМАСа "по ошибке" обстреляли Тель-Авив). При этом ЦАХАЛ объявил, что обстрел был осуществлен с базы ХАМАСа на юге Газы, недалеко от Рафаха. По израильской территории была выпущена ракета дальностью 120 км.

После запуска ракеты сработала сирена "Цева адом", однако система ПРО "Железный купол" не была задействована. Позже в ЦАХАЛе объяснили, что эта система ПРО прикрывает, прежде всего, те районы, где вероятность обстрелов высока. Район А-Шарон, очевидно, к таким районам не относился до сегодняшнего дня.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО ОБСТРЕЛА

Обстрел был осуществлен в 5:18. Примерно в 5:20 ракета попала в дом, в котором проживает семья Вольф. Роберт и Сьюзан Вольф репатриировались в Израиль из Великобритании около 30 лет назад. Они построили в поселке Мишмерет дом, в котором вместе с ними жили их дети и внуки.

В результате разрыва ракеты Сьюзан получила ранения средней тяжести. Она находится в больнице "Бейлинсон" в Кфар-Сабе.

Ее муж Роберт, их сын Даниэль и двухлетняя внучка Тамара, получившие легкие ранения, уже выписаны из больницы.

Жена Даниэля с полугодовалой дочкой и соседская 12-летняя девочка пока остаются в больнице.

Кроме того, медики оказали помощь гражданам, оказавшимся в состоянии нервного шока после обстрела. Также была оказана помощь двум пожилым женщинам, получившим ушибы в результате падений.

В результате взрыва ракеты дом семьи Вольф разрушен практически полностью. Причинен ущерб десяткам домов и автомобилям.

Взрывом в поселке были убиты несколько собак.

ЦАХАЛ ГОТОВИТСЯ К ОПЕРАЦИИ В ГАЗЕ

Через несколько часов после ракетного обстрела центра Израиля, стало известно о первой мере в отношении Газы: по распоряжению политического руководства Израиля аннулирована зона рыболовства около побережья сектора. Пресс-служба ЦАХАЛа пояснила редакции NEWSru.co.il, что зона рыболовства не просто ограничена, а отменена "до 0 миль". Запрет на рыболовство будет действовать до особого распоряжения, пояснили в пресс-службе координатора действий правительства на территориях.

Палестинские СМИ сообщали об эвакуации боевиков со всех баз ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок – в ожидании ответных ударов ЦАХАЛа после ракетного обстрела центра Израиля.

Командование ЦАХАЛа направило две дополнительные бригады, пехотную и танковую, к границе сектора Газы. ЦАХАЛ начал ограниченный призыв резервистов в связи с обострением конфликта вокруг Газы. В частности, были призваны резервисты, которые служат в военной разведке и обслуживают батареи ПРО "Железный купол".

ЦАХАЛ объявил о развертывании дополнительных батарей ПРО в связи с обострением ситуации.

С 13:00 командование Армии обороны Израиля объявило закрытой военной зоной районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с сектором Газы. В эту зону, в частности, попали пляж Зиким и районы около поселков Нахаль Оз и Натив а-Асара.

Управление тылом объявило о введении ограничений на проведение общественных мероприятий в районах, расположенных в "отеф Аза" (в непосредственной близости от границы Газы). Управление тылом до особого распоряжения запретило в этих районах проведение общественных мероприятий с участием 300 и более человек. Мэрия Сдерота отменила все общественные мероприятия.

После 16:30 жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, получили предупреждение от армии о том, что в ближайшие часы будут наноситься удары по сектору, в результате чего будут слышны взрывы. Военные рекомендовали жителям приграничных населенных пунктов строго следовать распоряжениям Управления тылом. Кроме того, военные напоминают: во время сирены необходимо найти укрытие и не покидать его в течение 10 минут.

По указанию военных, прекращено движение поездов в Сдерот, Офаким и Нетивот.

Местные власти открывают все общественные бомбоубежища. В частности, открыты такие бомбоубежища в Ашкелоне и в местном совете Мерхавим .

ПОПЫТКИ ОСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИЮ

Представители египетского политического руководства и египетской разведки ведут с утра 25 марта переговоры с ХАМАСом и властями Израиля, пытаясь предотвратить масштабную операцию в Газе.

При этом новый лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала выступил с заявлением о том, что боевики его группировки готовы атаковать Израиль в случае ударов по сектору Газы. С похожими заявлениями затем выступили представители ХАМАСа и других террористических группировок.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" публиковал агрессивные призывы к мести за кровь, пролитую израильтянами во время подавления бунта в тюрьме "Кциот".

Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что в Газу направляется делегация представителей руководства Египта. Но позже стало известно, что власти Израиля не разрешили этой делегации прибыть в Газу.

Мотивы боевиков, обстрелявших Мишмерет, остаются неясными. Этот обстрел мог быть местью за подавление бунта в тюрьме "Кциот". Не исключено, что обстрел центра Израиля был осуществлен по заданию Ирана.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 6 обстрелов. 8 ракет. Две ракеты сбиты системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 25 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





