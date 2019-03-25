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25 марта 2019 г.
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В Израиле

Теракт в тюрьме "Кциот": ранены двое охранников и 12 заключенных

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 24 марта 2019 года
На месте происшествия. 24 марта 2019 года
На месте происшествия. 24 марта 2019 года

В результате теракта, совершенного накануне в тюрьме "Кциот", получили ранения 14 человек, сообщили из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве.

Согласно опубликованной информации, офицер службы охраны тюрем (ШАБАС) получил ранения средней степени тяжести, еще один охранник ранен легко.

Двое заключенных находятся в тяжелом состоянии, один получил ранения средней степени тяжести, а девять заключенных ранены легко.

Инцидент произошел вечером 24 марта в корпусе, где отбывают наказание террористы ХАМАСа. Двое террористов, которых переводили в корпус, в котором блокирована сотовая связь, напали на охранников. Нападение было совершено с применением самодельных колющих предметов. Сотрудники ШАБАСа при участии военнослужащих ЦАХАЛа нейтрализовали нападавших и предотвратили возможное расширение беспорядков.

В сообщениях израильских СМИ этот инцидент в тюрьме "Кциот" назван терактом.

В понедельник, 25 марта, Служба охраны тюрем (ШАБАС) издала распоряжение, запрещающее свидания заключенным в израильских тюрьмах, осужденным за террористическую деятельность.

Корреспондент газеты "Едиот Ахронот" Йоси Иегошуа опубликовал сообщение, согласно которому решение заблокировать сотовую связь в нескольких корпусах тюрьмы было принято осенью 2018 года военно-политическим кабинетом по рекомендации силовых структур. Премьер-министра Биньямин Нетаниягу поддержал эту инициативу.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 марта 2019 г.
Теракт в тюрьме: ранены двое охранников и 11 активистов ХАМАСа





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