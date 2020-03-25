Объявлены новые карантинные ограничения: перечень

Министерство главы правительства и министерство здравоохранения опубликовали совместное заявление о введении с 17:00 среды, 25 марта, новых карантинных ограничений, утвержденных ранее правительством Израиля.

Согласно новым постановлениям, запрещено выходить из места проживания или места постоянного пребывания на общественное пространство за следующими исключениями:

- Прибытие на место работы, разрешенное в соответствии с постановлениями, или возвращение с работы

- Закупка продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, а также получение услуг первой необходимости

- Получение медицинской помощи

- Донорство крови

- Судебный процесс

- Для получения услуг в рамках социальной помощи

- Выход одного или нескольких человек, проживающих в одном месте, на короткое время и не далее 100 метров от места проживания

- Для оказания медицинской помощи другому человеку или для помощи человеку, нуждающемуся в уходе

- Молитва на открытой местности, похороны, свадьба или обрезание, а также выход женщины в микве для женщин (по предварительному согласованию)

- Доставка несовершеннолетнего в образовательное учреждение для детей работников жизнеобеспечивающих предприятий, или в особые учреждения (в соответствии с положениями Ордонанса о народном здравоохранении)

- Доставка несовершеннолетнего, родители которого не проживают вместе, от одного родителя к другому

- Доставка несовершеннолетнего, опекающий родитель которого должен покинуть дом по необходимости, и в месте проживания которого нет другого взрослого для присмотра за ним



Также было принято решение сократить на 25% от существующего движение общественного транспорта. Поездка в такси разрешена только с одним пассажиром (с двумя, если есть необходимость доставки пассажира в больницу). Пассажиры должны сидеть на заднем сиденье с открытыми окнами.

На общественной территории и на рабочих местах должна соблюдаться дистанция не менее 2 метров между людьми. Разрешена подвозка работников к рабочему месту, с соблюдением требований минздрава.

В частном автомобиле разрешено передвижение не более двух пассажиров.

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работников при заходе на рабочее место. Запрещено пускать на рабочее место работника, температура которого выше 38 градусов по Цельсию.

Разрешены услуги по доставке продуктов питания, газет и товаров первой необходимости для функционирования дома, электротоваров, товаров и услуг связи и медицинских приборов.

Разрешена онлайн-торговля с доставкой на дом любых товаров. При доставке заказ будет оставляться у входа в дом.

Предприятия, продающие продукты питания на вынос или с доставкой на дом, аптеки, магазины оптики или магазины, основной целью которых является продажа предметов гигиены, будут действовать с соблюдением двухметровой дистанции между людьми. В магазине не должны находиться не более 4 человек на каждую кассу.

Нарушение постановлений является уголовным преступлением, влекущим за собой штраф. Полиции предоставлены соответствующие полномочия по надзору за соблюдением постановлений.

Срок действия постановлений – 7 дней.

Лицам старше 60 лет настоятельно рекомендуется не рисковать и оставаться дома.

Отметим, что некоторые чиновники в министерстве здравоохранения настаивали на введении более жестких карантинных мер.

Надзор за соблюдением карантинных мер возложен на полицию и муниципальных инспекторов. В ряде регионов армия будет помогать правоохранительным органам в этой миссии.

Комментарии юридического советника министерства здравоохранения Ори Шварца

Вскоре после публикации постановлений юридический советник министерства здравоохранения Ори Шварц провел телефонный брифинг для журналистов. В ходе брифинга Шварц подчеркнул, что существует высокая вероятность того, что срок карантина не ограничится семью днями и будет продлен на более длительный период.

В этой связи Шварц подчеркнул, что если жесткий карантин продлится до Песаха, то исключение не будет сделано и для праздничных дней. "Да, будут люди, которым придется провести Седер в одиночестве", - заявил юридический советник.

Юридический советник минздрава также уточнил, что, если раньше речь шла о занятиях спортом в небольших группах и семейных прогулках, то в настоящий момент отдаляться от дома более чем на сто метров группами разрешается только с целью проведения религиозных обрядов - молитв, свадеб, похорон, брит-милы, бар-мицвы (для евреев) и религиозных обрядов других конфессий. В отличие от предыдущих распоряжений, молитвы в синагогах, церквях и мечетях запрещены. Все религиозные обряды можно проводить только на открытой местности, в группе не более десяти человек, которые находятся на расстоянии двух метров друг от друга.

Шварц также уточнил, что распоряжения касается и пар, которые не проживают вместе.

Коронавирус в Израиле

Во вторник, 24 марта, около 22:00 министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 1930 заболевших COVID-19 (283 человека в течение дня). По состоянию на утро 25 марта, от коронавируса умерли четыре человека.

34 человека в тяжелом состоянии, 47 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 53 человека выздоровели и после двух отрицательных тестов на коронавирус были выписаны из больниц.

Большинство заболевших госпитализированы. 652 болеют в домашних условиях, 161 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. Более 71000 израильтян в настоящее время находятся на карантине (всего через карантин прошли более 135,5 тысяч израильтян).

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит)