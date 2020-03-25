"Кахоль Лаван" может предоставить временную поддержку правительству "Ликуда"

На фоне эпидемии коронавируса и коалиционного кризиса, в политических кругах взвешивается возможность сценария, в рамках которого блок "Кахоль Лаван" предоставит "Ликуду" так называемую "сеть безопасности" сроком на полгода для борьбы с последствиями эпидемии.

Как стало известно NEWSru.co.il, в рамках этого сценария, "Кахоль Лаван" проголосует за создание правительства меньшинства во главе с Биньямином Нетаниягу, оговорив при этом, что речь идет о поддержке на ограниченный срок и исключительно в вопросах, касающихся борьбы с коронавирусом.

Это предложение до сих пор не рассматривалось четверкой лидеров "Кахоль Лаван", однако его обсуждение идет в кулуарах Кнессета.

Отмечается, что такая возможность станет реальной лишь в том случае, если Бени Ганцу не удастся реализовать мандат на формирование правительства, полученный им от президента государства. В политических кругах продолжают оценивать шансы на создание правительства национального единства между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" как крайне низкие. С одной стороны, "Ликуд" не готов отказаться от требования предоставить Биньямину Нетаниягу право быть первым в ротации, с другой стороны, Яир Лапид и Моше Яалон не готовы присоединиться к правительству национального единства, в котором Нетаниягу будет премьер-министром. Бени Ганцу предстоит принять решение, готов ли он на раскол "Кахоль Лаван".

В качестве компромисса рассматривается вариант создания правительства чрезвычайного положения сроком от девяти месяцев до года. В "Ликуде", в настоящий момент, возражают против этого шага. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь призвал Бени Ганца начать переговоры о создании правительства национального единства. "В эти часы проверяются национальная ответственность и способность лидера. Давайте встретимся и уже сегодня создадим правительство национального единства. Я жду вас", - заявил премьер-министр. В ответ Бени Ганц заявил, что прежде всего "Кахоль Лаван" завершит процесс формирования комиссий Кнессета, а потом приступит к переговорам о формировании правительства.

До истечения срока мандата, полученного Бени Ганцем на формирование коалиции, остается 19 дней. В "Кахоль Лаван" надеются сформировать коалицию, не исключая присоединение фракции "Яадут а-Тора" и части блока "Ямина". В "Кахоль Лаван" полагают, что отстранение депутата Моше Гафни с должности главы финансовой комиссии Кнессета сделает ультраортодоксальную партию более гибкой на переговорах о возможном при соединении к правительству. В том случае, если коалицию сформировать не удастся, возможность "сети безопасности", то есть поддержки "Ликуда" в вопросах борьбы с коронавирусом без присоединения к правительству.

Напомним, что в соответствии с решением Высшего суда справедливости (БАГАЦ) 25 марта должно состояться голосование по избранию спикера Кнессета. Пленарное заседание откроется в 11:00, однако к настоящему моменту повестка дня не опубликована.







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