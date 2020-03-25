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NEWSru.co.il :: В Израиле25 марта 2020 г., 09:07

Возобновляется онлайн-учеба в младших и средних классах

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Возобновляется онлайн-учеба в младших и средних классах

24 марта в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоялась встреча, посвященная возобновлению онлайн-учебы в младших и средних классах израильских школ.

Как сообщили из пресс-службы канцелярии премьер-министра, на встрече присутствовали гендиректор министерства главы правительства Ронен Перец, гендиректор министерства финансов Шай Баабад, гендиректор министерства просвещения Шмуэль Абуав, глава отдела министерства финансов по вопросам заработной платы Коби Бар-Натан и генеральный секретарь профсоюза учителей Яффа Бен-Давид.

В результате продолжительных переговоров руководство профсоюза учителей поддержало предложение премьер-министра о соглашении, которое позволит без промедления возобновить дистанционное обучение. Это предложение должно быть утверждено 25 марта на заседании руководства профсоюза учителей.

В соответствии с соглашением, работники системы образования в детских садах, начальных и средних школах (до 10-го класса), будут получать полную зарплату до конца праздника Песах. 25 марта преподавательский состав возобновит дистанционное обучение, которое будет продлено на 9 дней в летние каникулы.

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