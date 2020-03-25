Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн подал в отставку

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн объявил об уходе в отставку со своего поста. Председатель Кнессета сделал это заявление, открывая пленарное заседание парламента.

- БАГАЦ потребовал от Эдельштейна немедленно ответить на обвинение в неуважении к суду



Юлий Эдельштейн подал в отставку на фоне решения БАГАЦа, потребовавшего провести переизбрание спикера не позднее 25 марта. 61 депутат Кнессета намерен был проголосовать за Меира Коэна ("Кахоль Лаван").

Юлий Эдельштейн стал первым в истории государства действующим спикером Кнессета, подавшим в отставку. Согласно уставу парламента, его отставка вступит в силу через 48 часов. Однако в блоке "Кахоль Лаван" намерены добиваться избрания Меира Коэна уже сегодня.

В своем выступлении Юлий Эдельштейн подверг резкой критике решение БАГАЦа. "Это решение основано не на законе, а на радикальной и односторонней его трактовке. Решение БАГАЦа противоречит уставу Кнессета. Решение БАГАЦа является актом грубого и надменного вмешательства судебной власти в работу избранного института законодательной власти. Решение БАГАЦа наносит беспрецедентный удар по суверенитету народа и суверенитету Кнессета. Решение БАГАЦа подрывает основы израильской демократии", - заявил он.

"Как демократ, еврей-сионист, боровшийся против мрачного режима, а позднее возглавлявший парламент, я утверждаю что решение БАГАЦа ошибочно и возмутительно, и оно свидетельствует о слепоте тех, кто принимал это решение", - добавил Эдельштейн.

В оппозиции потребовали от подавшего в отставку спикера, выполнить решение БАГАЦа. "Отставка Эдельштейна не освобождает его от обязанности выполнить решение суда и вынести на голосование кандидатуру Меира Коэна. Уловки Эдельштейна это пик той войны, которую объявили "Ликуд" и Биньямин Нетаниягу израильской демократии", - заявил Офер Шелах ("Кахоль Лаван").

В свою очередь, глава фракции "Ликуд" Мики Зоар призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу прекратить переговоры с "Кахоль Лаван" на фоне отставки Юлия Эдельштейна. "Я призываю вас прекратить переговоры. Дождитесь, пока мандат перейдет к вам, и попытайтесь сформировать правительство, а если это не удастся, то с Божьей помощью, мы победим на выборах", - заявил Зоар.

После объявления об отставке спикер Кнессета сообщил юридическому советнику парламента Эялю Инону, что не намерен выполнять распоряжение БАГАЦа и выносить на голосование вопрос об избрании нового спикера. На этом фоне в "Кахоль Лаван" взвешивают возможность подачи нового иска в БАГАЦ.











