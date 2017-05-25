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В Израиле

Из-за Хазана МИД меняет протокол официальных церемоний встречи высокопоставленных гостей

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Орен Хазан
Орен Хазан
Орен Хазан
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Генеральный директор министерства иностранных дел Юваль Ротем распорядился изменить протокол официальных церемоний встречи высокопоставленных гостей государства в аэропорту.

Церемония встречи больше не будет включать в себя рукопожатия гостя с министрами.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", решение принято по настоянию премьер-министра и министра иностранных дел Биньямина Нетаниягу по итогам визита президента США Дональда Трампа.

Напомним, что во время церемонии встречи американского президента 22 мая депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") сумел пройти в первый ряд встречающих и перехватил Трампа, чтобы сфотографироваться с ним. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался остановить Хазана, но тот успел сделать снимок с Трампом.

Позже Хазан опубликовал снимок вместе с Трампом на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: "Thank you, Mr. President – it was my pleasure!"

Однако недовольство премьера вызвал не только Хазан, но и некоторые министры, которые не ограничились рукопожатием, попытавшись использовать момент, чтобы рассказать президенту США о важной для них идее.

В результате церемония рукопожатий продлилась существенно дольше запланированного.

Thank you, Mr. President - it was my pleasure!

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Четверг, 25 мая 2017 г.
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