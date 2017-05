Из-за Хазана МИД меняет протокол официальных церемоний встречи высокопоставленных гостей

Генеральный директор министерства иностранных дел Юваль Ротем распорядился изменить протокол официальных церемоний встречи высокопоставленных гостей государства в аэропорту.

Церемония встречи больше не будет включать в себя рукопожатия гостя с министрами.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", решение принято по настоянию премьер-министра и министра иностранных дел Биньямина Нетаниягу по итогам визита президента США Дональда Трампа.

Напомним, что во время церемонии встречи американского президента 22 мая депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") сумел пройти в первый ряд встречающих и перехватил Трампа, чтобы сфотографироваться с ним. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался остановить Хазана, но тот успел сделать снимок с Трампом.

Позже Хазан опубликовал снимок вместе с Трампом на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: "Thank you, Mr. President – it was my pleasure!"

Однако недовольство премьера вызвал не только Хазан, но и некоторые министры, которые не ограничились рукопожатием, попытавшись использовать момент, чтобы рассказать президенту США о важной для них идее.

В результате церемония рукопожатий продлилась существенно дольше запланированного.

Thank you, Mr. President - it was my pleasure! A post shared by Oren Hazan (אורן חזן) (@oren.hazan) on May 22, 2017 at 3:42am PDT