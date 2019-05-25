В Тель-Авиве проходит массовая акция "Защитная стена для демократии"

В субботу, 25 мая, вечером, в центре Тель-Авива, возле Музея изобразительных искусств, началась акция "Защитная стена для демократии" ("Хомат маген ле-демократия"), в которой приняли участие тысячи израильтян.

На митинге выступили Бени Ганц, глава блока "Кахоль Лаван", депутат Кнессета Яир Лапид, лидер партии "Мерец" Тамар Зандберг, лидер партии "Авода" Ави Габай, лидер партии ТЭЛЕМ, бывший министр обороны, бывший начальник генштаба Моше Яалон, рдин из лидеров блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Уде и другие политики.

Полиция приняла меры для обеспечения безопасности участников акции. Перекрыто движение транспорта по бульвару Шауль а-Мелех на участке между улицами Леонардо да Винчи и Вейцмана.

Многие участники мероприятия надели на головы фески, чтобы таким способом выразить свой протест против того, что они считают процессом превращения Израиля в Турцию.

Выступая на митинге, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил: "Мы не позволим разрушить Верховный суд. Мы не позволим превратить государство и его институты в усадьбу султана". Глава "Еше Атид" Яир Лапид также высказался крайне резко. "Мы тоже народ, Нетаниягу, и мы не дадим тебе стать Эрдоганом и превратить Израиль в Турцию. Не дадим".

Отмечается, что в митинге не приняли участие депутаты Йоаз Хендель и Цви Хаузер, представляющие партию ТЭЛЕМ.





