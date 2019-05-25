Пожарным удалось взять под контроль все очаги возгорания; открыты все дороги и парки

В субботу, 25 мая, пожарным, сражавшимся с огнем сразу в нескольких районах, удалось взять под контроль все опасные участки. Понижение температуры воздуха и повышение уровня влажности способствовали тому, что число пожаров заметно снизилось, а интенсивность оставшихся уменьшилась.

- Последствия пожаров в поселках Мево Модиим и Харель. Фоторепортаж

- Пожары в Израиле 23 мая 2019 года. Фоторепортаж



Около 02:00 стало известно, что пожарным удалось предотвратить распространение огня в поселке Менахемия и кибуце Неве Ор на севере страны. Пожары были взяты под контроль и к утру практически потушены.

"Вероятность возникновения новых пожаров все еще существует, но она заметно снизилась. Мы просим население не разводить огонь, не жечь костры. Причиной ряда пожаров, вспыхнувших за последние сутки, стала небрежность граждан", - заметил начальник пожарной службы Израиля генерал-лейтенант Давид Симхи.

Также, согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания в нескольких случаях стало повреждение кабелей линии электропередач "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль")

В субботу, 25 мая, Управление природных ресурсов и парков объявило, что маршруты, проходящие по территории национальных парков и заповедников вновь открыты для посещения. Туристов просят следить за прогнозом погоды и соблюдать правила безопасности, призванные защитить их здоровье.

Также открыты все дороги, накануне перекрытые из-за пожаров, возникавших в различных районах страны.

Информация об ущербе, причиненном огнем, уточняется. Как сообщалось ранее, в Мево Модиим в результате пожара в лесу Бен Шемен сгорели около 50 домов. Несколько домов сгорели в Гимзо. В поселке Харель огнем уничтожено шесть домов. Причинен значительный ущерб зданию школы школы Равивим а-Яшан на улице А-Негев в Ганей-Тикве.

Пожары в Израиле. Сводка за 24 мая 2019 года

Утром пожарные в основном остановили распространение огня. До 11 утра новых очагов возгорания зафиксировано не было. Но пожарные опасались, что на фоне усиления жары и ветра могут возникнуть новые сильные лесные пожары. Кроме того, ожидаются попытки поджога израильской территории из сектора Газы.

Около 10:30 полиция открыла для движения транспорта 44-ю трассу на участке от Ришон ле-Циона до перекрестка Нахшон, ранее закрытую из-за лесных и полевых пожаров. Однако многие трассы в районах, где накануне происходили лесные пожары, по-прежнему были закрыты. Примерно через час полиция сообщила о блокировании движения на участке 44-й трассы между перекрестком Шимшон и перекрестком Нахшон из-за возобновившегося лесного пожара.

Около полудня из-за лесного пожара была начата эвакуация жителей поселка Негохот, расположенного в западной части Хевронского нагорья (юго-западней Хеврона). Около 15 человек пострадали в результате отравления дымом. Ущерб здоровью пострадавших оценивается медиками как незначительный. Информация о причиненном материальном ущербе уточняется.

После 13:00 возник полевой пожар около поселка Пдуэль в Самарии, к западу от Ариэля. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Местные жители временно эвакуированы из своих домов. Идет тушение пожара. Причины возгорания выясняются.

14:00. Пожарные продолжают действовать на местах возгораний в районах около населенных пунктов Харель, Иксал (к югу от Нацерета), Пдуэль (Самария) и Негохот (Иудея).

15:00. Возник сильный пожар около 4-й трассы, к югу от Ашдода, сообщает пресс-служба полиции. На место происшествия прибыли пожарные бригады. Проводится частичная эвакуация жителей поселка Бейт-Эзра, дома которых находятся ближе прочих к фронту огня. В результате взрыва газового баллона один из пожарных получил ожоги второй степени. Причины возгорания выясняются.

15:50. Пожар вспыхнул на улице Масила в Герцлии. Проводится эвакуация жителей нескольких домов.

16:00. Пожар в поселении Яхини; причиной возгорания мог стать "огненный шар". Причины пожара устанавливаются следователями пожарной службы.

17:00. Пожар возник в лесу возле поселка Заноах в окрестностях Бейт-Шемеша.

19:00. Сильный пожар вспыхнул в поселке Шахар, в окрестностях Кирьят-Гата. На место прибыли четыре пожарных расчета. Также сообщается о пожаре в поселении Шадмот Мехола. Информации о причиненном ущербе или пострадавших не поступало. В лесу возле военной базы "Неора", недалеко от Афулы, загорелся кустарник.

20:00. В диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о пожаре в здании школы Равивим а-Яшан на улице А-Негев в Ганей-Тикве (центральный округ). На место прибыли сотрудники полиции и пожарные расчеты. Огонь удалось взять под контроль. Зданию причинен ущерб; в настоящее время нет информации о пострадавших.

21:00. Пресс-служба полиции сообщила: за минувшие сутки были задержаны трое подозреваемых в поджогах; все они – жители Восточного Иерусалима.

22:00. В районе Рамат-Сирин (Нижняя Галилея), на территории регионального совета Эмек а-Ярден, начался сильный пожар. Существует подозрение, что речь идет о поджоге. Огонь угрожает плантации авокадо в кибуце Ашдот Яаков Ихуд.





