"Операция 216": в Израиле задержаны более 60 подозреваемых в торговле оружием и наркотиками

Утром в понедельник, 25 мая, в ходе "операции 216" полиция задержала более 60 подозреваемых в рамках масштабного расследования, проведенного с помощью двух тайных агентов – завербованного бывшего преступника и полицейского под прикрытием.

Среди задержанных влиятельные торговцы оружием и наркотиками в еврейском и арабском секторе, некоторые из которых имели связи с террористическими организациями.

Задержания подозреваемых одновременно были произведены в Реховоте, Лоде, Нес-Ционе, Бейт-Дагане, Петах-Тикве, Рамле, Тайбе, Джальджулии, Кафр-Касеме, Тель-Авиве, Холоне, Яффо, Иерусалиме, Сегев-Шаломе, Тель-Шеве, Рахате и ряде бедуинских поселков, Ашдоде, Халуце, Акко, Нацерете и Басме.

"Операция 216" готовилась более года, в ходе ее подготовки были собраны многочисленные доказательства вины тех, кто был задержан сегодня, заявляет пресс-служба полиции. Аресты были произведены после передачи денег за пять винтовок М-16, трех винтовок "Калашников", четырех пистолетов и трех взрывных устройств, а также более десяти килограммов кокаина и более одного килограмма героина.

Судя по представленным данным, полиция завербовала бывшего влиятельного преступника и приставила к нему в качестве водителя и телохранителя офицера полиции, работавшего длительное время под прикрытием (агент "Макс"). В судебном порядке установлен запрет на разглашение каких-либо сведений по поводу личностей этих агентов и их близких.