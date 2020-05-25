Снятие карантина в Израиле: какие изменения произойдут в скором времени

Правительство Израиля в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и других релевантных министерств утвердило дальнейшее послабление карантина в стране.

Уже в среду, 27 мая, в Израиле будут открыты для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, открываются спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.