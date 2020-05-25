Манипулятор или жертва преследований. Израильские СМИ об открытии суда над Биньямином Нетаниягу

В понедельник, 25 мая, израильские СМИ комментируют открытие суда над премьер-министром и выступление Биньямина Нетаниягу перед началом судебного заседания.

Итамар Айхнер и Това Цимуки на страницах газеты ""Едиот Ахронот" подробно разбирают основные утверждения Биньямина Нетаниягу и приводят доводы, которые, как они считают, опровергают его слова. По мнению авторов текста, утверждения премьер-министра, согласно которым суд над ним является попыткой отстранить национальный лагерь от власти, опровергается тем, что Нетаниягу судят не за идеологические, а за личные преступления, причем ключевые решения принимали люди, которых нельзя заподозрить во враждебности к правому лагерю (Авихай Мандельблит и Рони Альшейх).

Йоси Вертер пишет в газете "Гаарец", что резкое выступление Биньямина Нетаниягу было предупреждением судьям. "Моей мишенью уже были полиция, прокуратура, юридический советник правительства. Знайте – вы следующие". Вертер критикует депутатов и министров от "Ликуда", явившихся в зал суда, чтобы поддержать Биньямина Нетаниягу, а также Бени Ганца, ограничившегося "вялым комментарием в социальных сетях с выражением поддержки судебной системе". Он отметил, что Нетаниягу не продемонстрировал никакого раскаяния. По мнению Вертера, в Израиле пройдут по меньшей мере еще одни выборы до тех пор, пока судьи вынесут свой вердикт, и судебный процесс станет главной темой следующей предвыборной кампании.

Кальман Либскинд пишет в газете "Маарив а-Шавуа", что обвинительное заключение было предъявлено не только Нетанияну, но и полутора миллионам его избирателей. "Нетаниягу был не один вчера в зале суда. Сотни людей оставили свои повседневные заботы, чтобы быть там, вместе с ним. Да, очень многие израильтяне чувствуют, что Биньямин Нетаниягу находится на скамье подсудимых вместо них. Очень многие израильтяне убеждены, что Нетаниягу преследуем без вины", – заявляет журналист. По мнению Либскинда, это не должно волновать судей, когда они будут изучать материалы дела и опрашивать свидетелей, но это должно волновать израильское общество. "Можно смеяться над "бибистами", можно хихикать над теми, для кого Нетаниягу стал представителем, можно до завтра поражаться тому факту, что именно ашкеназ из Рехавии занял эту позицию, но в конце концов, нужно понять, что такова реальность", – пишет Кальман Либскинд.