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В Израиле

На авиабазе Неватим приземлились еще два новых истребителя F-35 "Адир"

время публикации: 25 ноября 2018 г., 21:16 | последнее обновление: 25 ноября 2018 г., 21:32 блог версия для печати фото
На авиабазе Неватим приземлились еще два новых истребителя F-35 "Адир"
На авиабазе Неватим приземлились еще два новых истребителя F-35 "Адир"

В воскресенье, 25 ноября, ВВС ЦАХАЛа получили еще два истребителя пятого поколения F-35i "Адир". Самолеты приземлились на авиабазе Неватим в Негеве.

Новые самолеты поступят на вооружение 140 эскадрильи ("Нешер а-Захав"). Таким образом, на сегодняшний день израильские ВВС располагают 14 самолетами F-35i.

В военно-воздушных силах отмечают, что очень скоро новые самолеты будут готовы к оперативному использованию.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию.

Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.

В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты должны были поступить в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа планировалось сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой. Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин сообщил, что ЦАХАЛ является первой в мире армией, использовавшей для атаки самолеты F-35. По словам Норкина, эти самолеты на тот момент уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Первая публикация о боевой операции с участием израильских F-35 была размещена порталом Walla 15 марта 2018 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2018 г.
Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 января 2018 г.
Трамп сообщил, что Норвегия приобрела 52 истребителя F-35
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО





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