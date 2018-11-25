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В Израиле

"Закон о призыве": коалиция обратилась в БАГАЦ за отсрочкой

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
"Закон о призыве": коалиция обратилась в БАГАЦ за отсрочкой
"Закон о призыве": коалиция обратилась в БАГАЦ за отсрочкой
"Закон о призыве": коалиция обратилась в БАГАЦ за отсрочкой

В воскресенье, 25 ноября, на заседании глав коалиционных партий было принято решение обратиться в БАГАЦ с просьбой предоставить дополнительное время для выработки новой редакции закона о призыве.

Это решение было принято на фоне отказа ультраортодоксов поддержать законопроект, опасения, что "Еш Атид" проголосует против, и отсутствия согласия от "Объединенного арабского списка" воздержаться при голосовании.

В руководстве коалиции пришли к выводу, что шансы на утверждение законопроекта до 1 декабря, даты установленной БАГАЦем ранее, не высоки, и поэтому обратились в суд за отсрочкой.

В политической системе считают шансы на получение дополнительного времени крайне низкими.

В том случае, если до 1 декабря не будет принят новый закон о призыве, а БАГАЦ не предоставит дополнительного времени коалиции, с этой даты на ультраортодоксов будет распространяться закон о всеобщей воинской обязанности.

На этой неделе Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" проведет совещание, на котором будет принято решение о продолжении сотрудничества хасидского крыла ультраоротодоксального движения с коалицией.



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