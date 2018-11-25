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В Израиле

Закон о призыве: голосование может привести к краху коалиции

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Закон о призыве: голосование может привести к краху коалиции
Закон о призыве: голосование может привести к краху коалиции
Закон о призыве: голосование может привести к краху коалиции

В воскресенье, 25 ноября, главы коалиционных партий обсудят перспективы утверждения закона о призыве, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе во втором и третьем чтении.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", глава правительства заявил в беседах с приближенными, что принял окончательное решение выносить законопроект на голосование в его нынешней редакции, без каких-либо изменений. В коалиции рассчитывают на поддержку партий "Еш Атид" и НДИ, что обеспечит ему большинство, несмотря на то, что ультраортодоксальные фракции, входящие в коалицию, будут голосовать против.

В то же время остается неясным, как поведут себя депутаты от "Агудат Исраэль". Если они примут решение покинуть коалицию, то правительство утратит большинство, и будут объявлены досрочные выборы.

Источники Nв блоке "Яадут а-Тора" заявили, что окончательно вопрос будет решаться Советом знатоков Торы. В окружении замминистра здравоохранения Яакова Лицмана не комментируют сложившуюся ситуацию, однако осведомленный источник в партии "Дегель а-Тора" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что оценивает вероятность выхода "Агудат Исраэль" как невысокую. Напомним, что в "Дегель а-Тора" и в ШАС считают нынешнюю редакцию законопроекта приемлемой, однако проголосуют против, так как на депутатов и духовных лидеров ультраортодоксов оказывается давление со стороны избирателей и глав йешив, опасающихся экономических санкций.

В "Ликуде" также полагают, что шансы на выход "Агудат Исраэль" из коалиции невысоки. В то же время, по мнению высокопоставленного источника в коалиции, беседовавшего с корреспондентом NEWSru.co.il, трудно что-либо предсказывать: "Хасидское крыло потерпело колоссальное поражение на муниципальных выборах. Они сегодня подобны раненому зверю и могут пойти до конца".

В то же время неизвестно, поддержит ли законопроект партия "Еш Атид". Вечером 24 ноября пресс-служба партии распространила заявление Яира Лапида с нападками в адрес авторов законопроекта. "На прошлой неделе депутат Амсалем во время заседания комиссии, на которой обсуждался закон о всеобщем призыве в ЦАХАЛ, сказал следующее: "Нужно придумать формулировку, в которой с одной стороны предусмотрены санкции, потому что мы в них заинтересованы, чтобы показать, что не блефуем, а с другой стороны показать, что действительно есть некое настоящее продвижение в этом вопросе, безо всякой связи с санкциями. Как в свое время сказал Рабин? Боремся с террором, как будто нет мирного процесса, и объявляем перемирие, как будто нет террора. И мы также должны относиться к термину "санкция", но делать вид, что ее не существует". Этим Амсалем показал, что можно договориться с ультраортодоксами за счет граждан страны. И чтобы харедим не призывались в армию, и чтобы мы еще им за это платили. Добавим бюджеты на йешивы, чтобы те задействовали санкции только для вида", – говорится в заявлении "Еш Атид".

Источник в партии заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что если для утверждения закона коалиция предпримет какой-либо подковерный трюк, "Еш Атид" не поддержит законопроект.

В коалиции продолжают взвешивать возможность обращения в БАГАЦ с просьбой о дополнительном переносе последней даты утверждения нового закона о призыве. Предполагается, что шансы на получение такой отсрочки невелики.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 ноября 2018 г.
"Коалиция 61": война в Кнессете и переговоры по закону о призыве





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