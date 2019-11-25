Драка с участием учеников "Шевах Мофет" в южном Тель-Авиве: версии происшествия

После полудня в воскресенье, 24 ноября, у ворот здания средней школы имени Шимона Переса в квартале Неве-Офер, на улице Уриэль Якубов, произошла массовая драка между подростками, в результате которой четверо 16-летних подростков были госпитализированы, в том числе двое – с ножевыми ранениями.

Школа имени Переса, с уклоном в хайтек и изучение искусств, фактически является новым зданием, принявшим известную школу "Шевах Мофет" после того, как предыдущее здание школы на улице а-Масгер было забрано мэрией Тель-Авива под районную школу, принявшую в том числе детей мигрантов из стран Африки.

Большинство израильских СМИ ограничились сообщением о факте драки, в ходе которой один подросток получил ножевые ранения средней степени тяжести и еще один был ранен легко.

Портал Ynet сообщил, что точные причины драки неизвестны, однако, согласно первичным данным, поводом для драки, происшедшей у ворот школы стало оскорбительное высказывание, произнесенное одним из подростков в адрес его соучеников.

Представитель руководства школы Александр Платков на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сообщение для учителей школы, в котором описал произошедшее у ворот школы около 15:00 в воскресенье. Согласно версии, представленной Платковым, четверо учеников школы, находившихся во дворе школьного комплекса, вступили в спор с подростками не из школы, находившимися за ее пределами. В какой-то момент в сторону школьников были брошены камни и распылен слезоточивый газ.

"Наши ученики действовали не так, как следовало, и вышли за пределы территории школы, чтобы дать отпор нападавшим, после чего началась драка, в которой один из школьников был ранен ножом в ногу и получил удар по голове, и еще один получил порез головы. Двое других учеников получили травмы тупыми предметами", – пишет Александр Платков.

По словам Платкова, сотрудники полиции, расследующие инцидент, нашли на месте драки нож и сняли с него отпечатки пальцев.

Платков утверждает, что уже в начале учебного года в новом здании местные подростки начали приходить к школе и задирать учеников, в связи с чем было принято решение продлить часы работы охранников школы до 17:00 часов. Именно охранник вызвал полицию, когда началась драка.

При этом Платков обвинил отдел безопасности мэрии Тель-Авива в том, что его предупреждения и требования усилить патрулирование в районе школы были проигнорированы.

В комментариях на странице А.Платкова в Facebook есть непроверенная информация о том, что драка была спровоцирована арабскими подростками.

В секретариате школы имени Шимона Переса этот инцидент нам комментировать отказались, сообщив, что в настоящее время директора школы нет на работе, он будет "только завтра".

Пресс-служба полиции заявила редакции NEWSru.co.il, что драка произошла "между учениками". В правоохранительных органах подчеркивают, что причиной столкновения не была вражда на почве национальной ненависти.

Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подчеркнул, что в настоящее время все обстоятельства этого инцидента проверяются.





